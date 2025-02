Polestar amplia la sua presenza in Italia con nuove aperture e partnership strategiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Polestar, il marchio svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, continua con decisione la sua espansione nel mercato italiano, consolidando il suo ruolo di leader nella mobilità elettrica. Grazie a nuove aperture, collaborazioni e spazi dedicati, la rete Polestar in Italia si estende, offrendo ai clienti un’esperienza sempre più completa e vicina alle loro necessità.

Tre nuove aperture si aggiungono agli spazi esistenti di Milano e Roma, potenziando la presenza del brand sul territorio:

Polestar Padova



A partire dal 1° febbraio 2025, Autoserenissima 3.0 srl diventa ufficialmente il nuovo partner Polestar per il Veneto, con una sede in Corso Brasile 1, a Padova. Lo showroom, che aprirà ufficialmente nella prima metà del secondo semestre 2025, offrirà un servizio completo, diventando un punto di riferimento per i clienti dell’intera regione.

Polestar Torino



In Piemonte, il partner ufficiale Gino spa, situato in Via Lando Conti 11, è attivo dal 1° ottobre 2024 e aprirà il nuovo Polestar Space a partire da marzo 2025. Questo showroom presenterà tutta la gamma esclusiva di veicoli Polestar, consolidando ulteriormente la presenza del marchio nella regione.

Polestar Modena



Nel cuore dell'Emilia-Romagna, Motorsclub srl ha attivato dal 1° ottobre 2024 un temporary showroom a Modena, in Via Giovanni Dalton 85, che consente già ai clienti di prenotare test drive a partire da novembre 2024. Il Polestar Space sarà pienamente operativo da gennaio 2025.

"Le nuove aperture si aggiungono agli spazi già presenti a Milano e Roma, rafforzando la nostra strategia di espansione fisica in Italia e permettendoci di avvicinarci a un numero sempre maggiore di clienti," ha dichiarato Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar.

"Con l’arrivo di Polestar 4, il nostro SUV-coupé ad alte prestazioni, insieme a Polestar 3 e Polestar 2, offriamo ora una gamma completa. Grazie alla nostra crescente presenza sul territorio, siamo certi che sempre più clienti apprezzeranno l’esperienza premium che Polestar è in grado di offrire."