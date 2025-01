Polestar e il suo piano ambizioso per crescere ancora di più

Polestar è uno dei pilastri del nuovo corso di auto elettriche ad alte prestazioni, ma non si accontenta di quanto ha conquistato in questo breve tempo. Il marchio svedese, infatti, ha annunciato un ambizioso piano strategico che mira a raggiungere la redditività entro il 2025. Questo progetto si basa su una serie di cambiamenti significativi volti a migliorare le prestazioni operative, commerciali e finanziarie di tutta l’azienda. La voglia di primeggiare non manca.

Potrebbe essere più importante nella storia di Polestar

L'obiettivo principale è quello di raggiungere una crescita annua composta delle vendite ai clienti finali del 30-35% per il triennio 2025-2027, con un EBITDA rettificato positivo a partire dal 2025. Il rafforzamento dello slancio commerciale e operativo, unito a miglioramenti nei margini, nei costi fissi e nel capitale circolante, dovrebbe portare a un flusso di cassa positivo dopo gli investimenti previsti per il 2027.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, si mostra fiducioso per il domani dell'azienda, affermando che il 2025 sarà l'anno migliore nella storia di Polestar. Il successo del marchio si basa sul design scandinavo, le prestazioni elevate e l'immagine premium che ha saputo conquistare una clientela in costante crescita e particolarmente appassionata. "Stiamo costruendo il valore del marchio Polestar, con il design e le prestazioni al centro del nostro DNA. Tuttavia, per rendere questo brand innovativo, rispettato ed un'azienda di successo e redditizia, sono necessari cambiamenti significativi. Stiamo accelerando l’espansione della nostra rete di Space e la trasformazione commerciale, mentre stiamo riorganizzando la futura gamma di modelli e riducendo in modo significativo la nostra struttura dei costi. In termini di volumi e risultati finanziari, ci aspettiamo che il 2025 sia l’anno migliore nella storia di Polestar”, ha detto il CEO.

Il piano strategico si articola su diversi punti chiave

Dopo il successo globale di Polestar 2 e l'espansione delle consegne di Polestar 3 e Polestar 4, la seconda metà del 2025 vedrà l'avvio previsto delle vendite di Polestar 5, una coupé grand-tourer a quattro posti, ad alte prestazioni. A questo si aggiungerà Polestar 7, un SUV compatto premium, pensato per uno dei segmenti più redditizi e in rapida crescita a livello globale.

La P7 sarà prodotta in Europa, aggiungendo un’altra bandierina sugli stabilimenti già operativi negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Cina. Questo permetterà all'azienda di rafforzare la sua posizione globale attraverso una rete di produzione internazionale bilanciata. Un altro punto sul quale Polestar sta accelerando è la transizione verso un modello di vendita innovativo, con nuovi partner e più spazi espositivi. Entro il 2026, l'azienda prevede di aumentare del 75% gli Space Polestar, con l'inizio delle vendite in Francia già da quest'anno. Tale rete commerciale diretta al consumatore offrirà ai clienti la libertà di scegliere come acquistare la loro vettura.

Uno sguardo al domani

Dopo il lancio in Francia nel 2025, il brand prevede di espandersi in Europa dell'Est, Asia e America Latina dal 2026. Il marchio di origine svedese, poi, ha in serbo un asso nella manica che corrisponde a un contributo significativamente maggiore ai ricavi proveniente dalla vendita di crediti di CO2. La domanda dei crediti di carbonio è destinata a crescere nei prossimi anni, raggiungendo una cifra a tre zeri in milioni di dollari annui a partire dal 2025.

Senza contare che la realtà svedese sta lanciando Polestar Energy in diversi mercati chiave del Vecchio Continente, un servizio che rende la ricarica domestica più intelligente, efficiente ed economica. L'azienda sta inoltre ampliando l'accesso globale a servizi di ricarica ad alte prestazioni attraverso i Charge e i Supercharger. Infine Geely, il Gruppo automobilistico cinese proprietario del brand, continuerà a supportare lo sviluppo dell'azienda e l'implementazione della sua strategia, garantendo ulteriori finanziamenti in capitale ed emissioni obbligazionarie.

Il piano strategico è coraggioso, ma l'azienda ha dimostrato di avere le potenzialità per conquistare gli obiettivi prefissati.

La crescente domanda di veicoli elettrici in alcuni mercati del mondo, la forte partnership con Geely e l'attenzione all'innovazione e alla sostenibilità sono tutti fattori che giocano a favore del brand scandinavo. Il successo di questo piano potrebbe trasformareper raggiungere delle vette finora inesplorate.