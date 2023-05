Due test drive hub in Italia e il Roadshow in quattro città: le mosse di Polestar

Il marchio automobilistico svedese Polestar che produce vetture elettriche ad alte prestazioni, dopo aver lanciato il brand lo scorso anno continua nella sua espansione in Italia con una sempre crescente richiesta di test drive. Affinché i clienti possano provare Polestar 2 è stato lanciato un nuovo Polestar Roadshow estivo che parte da Roma il 20 e 21 maggio per poi toccare Torino dal 26 al 28 maggio, Genova dal 9 all'11 giugno e Bergamo dal 23 al 25 giugno. Per prenotare i test drive, basta collegarsi facilmente al sito https://www.polestar.com/it/longtestdrive che permette il noleggio gratuito di Polestar 2 per tre giorni e su tutto il nostro territorio nazionale.

Com'è Polestar 2

Durante i test saranno messe a disposizione due autovetture: la prima è una variante a motore singolo e poi sarà presente la potente Polestar 2 Long Range Dual Motor disponibile a partire da 52.200 euro. La sua versione Long range Single motor promette faville grazie a un'autonomia di 551 km Wlpt (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) e una batteria da 78 kWh. Invece, la top di gamma monta ben due motori elettrici, la batteria è sempre da 78 kWh e la potenza erogata è pari a 300 kW e 660 Nm. Con il cosiddetto "Performance Pack opzionale" che consente un upgrade dei valori di potenza e di coppia che possono arrivare a 350 kW e 680 Nm. In questo caso, l'autonomia arriva fino a 487 km.

" Il nostro obiettivo è far conoscere il marchio Polestar in Italia. Il modo migliore per farlo è che i potenziali consumatori siano coinvolti in prima persona nell'argomento e guidino una Polestar 2. Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla", ha dichiarato Alexander Lutz, Amministratore delegato di Polestar Italia. " Con l’apertura dei nostri Test Drive Hub, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città di appartenenza e rendiamo più facile l'accesso ad una esperienza unica ", ha aggiunto.

Lutz ha poi spiegato quali sono gli obiettivi prefissati a breve e medio termine: "Abbiamo lanciato Polestar 3 e 4, due vetture molto importanti per l'azienda: la 3 fa parte del segmento 'ì', è un Suv sul quale abbiamo investito tanto sull'aerodinamica e sul design. La 4, per noi, è estramamente importante e sportiva, un crossover senza lunotto con una sicurezza strutturata in maniera migliore". Come detto, però, le attenzioni per adesso sono tutte per Polestar 2 lanciata in Italia. "Arriva la versione due che ha tante cose nuove: batteria, ricarica, estetica con la smart zone. Da fuori non sembra esserci differenza ma la tecnica è totalmente differente".

L'importanza del design

Il mercato italiano, adesso, sta sperimentando questo nuovo prodotto che ottiene sempre più consensi. "I numeri sono importanti ma vogliamo più che altro creare una leadership brand, un marchio che guidi l'industria non con numeri sul volume o con quantità di macchine su strada ma come ambizione. La nostra mission riguarda sostenibilità, design dove si sacrifica il 5% di autonomia per avere una vettura del genere. Con Tesla siamo uniti nella mission, ossia la mobilità elettrica, ma gli obiettivi sono molto diversi. Il nostro piano è diventare un marchio più esclusivo", ha aggiunto Alexander Lutz. Al momento, insomma, è questa la carta vincente visto che Polestar "attira molta attenzione, è un marchio ben curato con uno stile unico simile ad Apple nel mondo tech ma nell'automotive non c'è nulla così. Secondo noi perché Thomas Ingenlath, il nostro Ceo, è un designer". In questo senso, quindi, il marchio automobilisto può contare su un vantaggio non di poco conto.

Come acquistare Polestar

Le auto elettriche del marchio svedese sono vendute esclusivamente online con il rapporto diretto con i clienti, attraverso prezzi trasparenti e la comodità di configurazioni immediate. I formati Spaces e Test Drive Hub sono stati creati per garantire l'esperienza del brand, i test drive e la consegna dei veicoli perr collegare le vendite su Internet con la vendita al dettaglio. Esisono poi i cosiddetti "Polestar Service Point", una rete di assistenza nazionale gestita in collaborazione con i concessionari Volvo dove i tecnici esperti eseguono interventi di manutenzione e riparazione: questo servizio è autorizzato in oltre 65 sedi in Italia e in centinaia di sedi in tutta Europa.

Le nuove partnership