Porsche Cayenne 2023, debutta il Porsche Driver Experience

Il prossimo 18 aprile al Salone di Shanghai ci sarà l'esordio della Porsche Cayenne 2023, il Suv ad alte prestazioni di Zuffenhausen che dovrebbe introdurre una lunga e gustosa serie di novità. Sotto alla scocca assisteremo a un affinamento del powertrain, mentre a colpo d'occhio sono tanti i cambiamenti nell’abitacolo. Gli interni assumono un aspetto più tecnologico e coinvolgente, seguendo l'esempio domestico della Taycan. Il cliente Porsche è notoriamente molto esigente e legato alla tradizione, chissà come reagirà a queste soluzioni.

Tripudio di tecnologia

La Porsche Cayenne ha sempre puntato forte sulla competitività del proprio abitacolo, punto di riferimento assoluto per qualità ed ergonomia, e adesso rilancia la sua sfida aggiornandoli e avvicinandosi al mondo Taycan, introducendo l’interfaccia Porsche Driver Experience. La plancia rivoluziona la sua fisionomia, grazie a un nuovo schermo curvo da 12,6″ posto di fronte al guidatore. La console centrale, invece, è contraddistinta da un altro schermo da 12,3″ dell’infotainment e dalla nuova superficie in nero lucido con comandi fisici e virtuali per climatizzatore e volume dell'impianto stereo.

In opzione sarà disponibile, per la prima volta, un display da 10,9″ per il passeggero anteriore, capace di proiettare contenuti in streaming durante la guida senza intaccare la concentrazione del conducente. La Cayenne 2023, poi, offre di serie anche un vano raffreddato per la ricarica wireless dello smartphone e delle prese Usb-C anteriori e posteriori.

Strumentazione personalizzabile

La strumentazione del SUV di Porsche è ampiamente personalizzabile, tanto che si possono avere fino a sette differenti grafiche, a seconda dell'allestimento e del powertrain. La più gettonata potrebbe essere la Classic, che riproduce fedelmente i cinque strumenti analogici che hanno segnato la storia del marchio. Altro elemento in comune con la tradizione è il pulsante di avviamento alla sinistra del volante, mentre i comandi del cambio automatico sono stati traslati tra la strumentazione e la console centrale, a vantaggio della presenza di un portaoggetti in più.

Il climatizzatore Porsche

Sulla Porsche Cayenne 2023 compaiono dei nuovi comandi destinati alla climatizzazione nel tunnel centrale, oltre a delle bocchette di aerazione senza le classiche lamelle e a un sistema di filtraggio dell’aria con ricircolo automatico collegato al Gps. Tramite la navigazione predittiva la vettura è capace di azionare la funzione dell’aria prima di passare dentro a una galleria.