Porsche Cayenne S E-Hybrid, la nuova versione da 519 CV

La recente Porsche Cayenne restyling, da poco disponibile nelle concessionarie italiane della Casa di Zuffenhausen, vede allargare la propria offerta con l’introduzione di una terza variante ibrida denominata Cayenne S E-Hybrid che si posiziona per prezzo e prestazioni tra le versioni Cayenne E-Hybrid e la Cayenne Turbo E-Hybrid. Perfetto equilibrio tra praticità e prestazioni sportive, la S E-Hybrid risulta disponibile sia nella versione di carrozzeria SUV che nella declinazione SUV Coupé, offerte rispettivamente ad un prezzo di listino che parte da 121.775 euro e 126.045 euro.

Estetica e dotazioni

Dal punto di vista estetico, la S E-Hybrid si distingue per la presenza dei cerchi Cayenne S da 20 pollici, inoltre non manca un impianto di scarico sportivo dotato di doppio terminale in acciaio inox spazzolato. La versione SUV risulta equipaggiata con il pacchetto esterno Silver, mentre la variante Coupé sfoggia il pacchetto esterno Black. Offerti di serie troviamo la tecnologica firma luminosa che garantisce sicurezza e confort, rappresentata dai proiettori a LED Matrix, mentre optional ci sono i nuovi fari a LED HD-Matrix.

A proposito della dotazione offerta di serie, segnaliamo anche la presenza dei sedili elettrici a otto vie, il pacchetto Sport Chrono con selettore di modalità per i vari programma di guida disponibili, la pedaliera pin acciaio inox e il pacchetto interno Diamar in tinta Silvershade. L’app My Porsche offre nuove funzionalità e come optional a richiesta troviamo invece lo scenografico display per il passeggero con funzioni video a bordo e il nuovo impianto per la qualità dell'aria, in grado di filtrare le particelle e le sostanze nocive per la salute.

Motore ibrido da 519 CV

La Cayenne S E-Hybrid è spinta da un propulsore ibrido plug-in che combina l’uso di un motore turbo V6 da 3.0 litri in grado di sviluppare 353 CV con una unità elettrica da 130 kW (176 CV). La potenza combinata espressa dal powertrain raggiunge i 519 CV e una coppia massima di 750 Nm. Secondo i dati ufficiali diramati dal Costruttore, la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 263 km/h. I motore elettrico è alimentato da una batteria da 25,9 kWh che consente un'autonomia in modalità puramente elettrica fino a 90 chilometri con una sola carica. Il nuovo caricabatterie di bordo a corrente alternata ricarica completamente la batteria in meno di due ore e mezza sfruttando una potenza di ricarica fino a 11 kW.

Handling al top con le sospensioni pneumatiche adattive

Il SUV sportivo della Casa teutonica può contare sull’uso delle sofisticate sospensioni pneumatiche con tecnologia a doppia camera e doppia valvola a garanzia della massima versatilità. Queste sospensioni pneumatiche adattive contribuiscono a coniugare prestazioni più elevate e un elevatissimo comfort di guida.

Prezzo e consegne

La nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid può essere ordinata possono essere ordinati da subito ad un prezzo che parte da 121.775 euro per la versione SUV e da 126.045 euro per la variante Coupé. Le consegne prenderanno il via a partire dal prossimo novembre.