Porsche Italia, 2022 anno d’oro: è record di vendite

Risultato storico per Porsche Italia, che chiude il 2022 aumentando del 16% i volumi di vendite rispetto all’anno precedente: un risultato eccezionale, soprattutto considerando la situazione di incertezza legata alla crisi dei chip. Le 7.282 unità immatricolate, infatti, stabiliscono un record storico facendo anche salire di una posizione la nostra nazione nella classifica globale: siamo il settimo singolo mercato al mondo (terzo a livello europeo, dopo Germania e Gran Bretagna).

I modelli più richiesti: medaglia d’oro per Macan

Nello specifico, anche l’anno appena trascorso è stato dominato dai SUV della gamma, con Macan prima per distacco. Sono ben 3.318 i clienti che hanno acquistato il modello compatto, “solo” 1.407 quelli che, invece, hanno scelto la “sorella maggiore” Cayenne. Best seller tra le sportive, ovviamente, la 911, con 1.337 esemplari consegnati in oltre 20 differenti versioni (inclusa la performante GT3 RS), a dimostrazione della passione dei fedeli del marchio nei confronti del modello iconico. 635 le Taycan immatricolate, con un lieve aumento rispetto al 2021, e 346 le unità di Panamera consegnate. Ultime ma non ultime 718 Boxster e 718 Cayman, le sportive entry level di Stoccarda dedicate perlopiù a un pubblico giovane, scelte da 239 clienti. Da segnalare anche il risultato positivo del reparto post-vendita di Porsche Italia, che con oltre 60 milioni di euro di fatturato fa registrare un aumento complessivo del 16% rispetto al 2021. A tal proposito, l’AD Pietro Innocenti ha dichiarato: “Chiudiamo un 2022 straordinario, che conferma ancora una volta la solidità dell’azienda e l’eccellenza dei nostri prodotti. Nonostante le importanti sfide che abbiamo dovuto affrontare legate alla scarsità dei componenti e il conseguente ritardo delle consegne, siamo riusciti a raggiungere un risultato storico, superando addirittura i livelli record pre-pandemia. Guardiamo con grande fiducia al 2023, grazie anche ad un ricco portafoglio ordini che ci permette di iniziare il nuovo anno con serenità”.

Destination Porsche, nuova esperienza cliente nelle concessionarie

Continua anche il piano di rinnovamento delle concessionarie del marchio tedesco secondo la nuova Corporate Identity denominata “Destination Porsche”: questa prevede una nuova conformazione degli spazi, più aperti e accoglienti, in modo da facilitare la relazione con i clienti. Le nuove concessionarie (dopo Piacenza nel 2021, ha inaugurato il nuovo showroom anche il centro di Perugia) diventano luoghi in cui si fondono attività commerciale tradizionale appuntamenti durante i quali condividere la passione. Inoltre, è stata estesa la rete dei Porsche Approved and Service Center, dedicati alla vendita dell’usato garantito direttamente dalla casa madre, e rafforzato il mercato digitale con l’introduzione del servizio web Porsche Finder, che permette di acquistare con un clic vetture nuove e usate. Presto verrà anche introdotta una funzionalità di configuratore online. Infine, per chi cerca soluzioni di noleggio a breve e lungo termine, è stata presentata la società Porsche Drive S.r.l.