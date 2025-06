Porsche Italia: da Padova un volano per l’economia, 40 anni di passione e innovazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Quarant’anni di attività, sviluppo industriale e visione strategica. Porsche Italia celebra oggi un traguardo importante, che affonda le radici nel 1985, anno in cui venne inaugurata la sede nazionale a Padova. Una presenza che, nel tempo, ha trasformato la città veneta in un punto di riferimento per il mercato automobilistico premium e per l’intero ecosistema economico italiano legato alla mobilità di alta gamma.

Il team

Partita con un team di appena trenta persone, la filiale italiana ha costruito nel tempo una rete solida, diventando protagonista nel settore grazie a una proposta in costante evoluzione, a investimenti mirati e a una relazione autentica con i clienti. La crescita di Porsche Italia si intreccia con l’ampliamento della gamma, l’introduzione di modelli innovativi e il progressivo consolidamento della rete di concessionari, oggi presente capillarmente sul territorio nazionale. “Questo anniversario rappresenta un momento significativo – ha affermato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia dal 2012 – non solo per ciò che abbiamo costruito, ma per la visione che ci ha guidato nel tempo: un’organizzazione che ha saputo adattarsi, affrontare le sfide e rinnovarsi con coraggio”.

La Market Edition

Per l’occasione, Porsche ha presentato una Market Edition esclusiva – nata dalla collaborazione con Ferragamo – pensata per il solo mercato italiano: quaranta esemplari di 911 Carrera 4 GTS, simbolo di ciascun anno di attività, e dodici Taycan 4S, che rappresentano le famiglie di modelli introdotte dal 1985 a oggi. Una serie limitata realizzata dal reparto Exclusive Manufaktur, che unisce eleganza italiana e maestria artigianale tedesca.

Il mercato europeo

Oggi Porsche Italia è il terzo mercato europeo del brand per volumi, dopo Germania e Regno Unito. Il 2024 ha segnato il record storico di vendite con 8.223 unità consegnate, di cui il 13,6% composto da modelli elettrici come Taycan e la nuova Macan a batteria. Un risultato che testimonia come innovazione e sostenibilità possano convivere anche nel settore luxury, senza compromettere performance e identità.

Il percorso

Dall’arrivo della Cayenne nel 2002 – che ha segnato l’ingresso del marchio nel mondo dei SUV – fino all’apertura del Porsche Experience Center Franciacorta nel 2021, la casa di Stoccarda ha saputo leggere i cambiamenti del mercato italiano. Anche durante i momenti più difficili, come la crisi del 2008 o la pandemia da COVID-19, Porsche Italia ha mantenuto la rotta, investendo in nuove tecnologie, nella digitalizzazione dei processi e in esperienze di brand capaci di coinvolgere una clientela sempre più diversificata. Padova, oggi, è molto più di un quartier generale.

È un polo di know-how, un centro decisionale strategico e un esempio di come la presenza di un’azienda internazionale possa generare valore reale sul territorio, favorendo occupazione qualificata, filiere locali e innovazione sostenibile.