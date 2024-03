Porsche Taycan Turbo GT, la più potente di tutti i tempi

L’aspettavamo ormai da un po’ di tempo, di lei infatti se ne parlava sempre più sui magazine e nei forum, soprattutto dopo averla “spiata“ completamente camuffata durante i test in pista: stiamo parlando della nuova e poderosa Porsche Taycan Turbo GT, ovvero la vettura più potente della storia del marchio tedesco.

Porsche Taycan Turbo GT, l’elettrica da oltre 1100 CV

Il primo argomento da trattare se si parla della Taycan Turbo GT è la potenza sprigionata dal suo powertrain 100% elettrico, ovvero 1.108 CV e 1.340 Nm di coppia. Questi incredibili numeri vengono quindi ottenuti da un nuovo motore inverter con corrente massima a 900 Ampere, ben 300 in più rispetto a quelli del resto della gamma.

Prestazioni da brivido

Si parte da una potenza base di 789 CV che diventano 1.033 CV sfruttando il Launch Control in modalità overboost e 1.108 CV per un massimo di 2 secondi. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in 2,3 secondi sulla Taycan Turbo GT che diventano 2,2 secondi sulla versione con pacchetto Weissach. Per passare da 0 a 200 km/h si impiegano solo 6,6 secondi sulla prima versione e 6,4 secondi sulla seconda, mentre la velocità di punta risulta rispettivamente di 290 e 305 km/h. Al momento non sono stati comunicati i dati relativi all’autonomia, ma supponiamo che viaggiando a velocità di codice si otterranno i 555 km dichiarati dalle altre versioni con batteria da 98 kWh. Incredibili i tempi record ottenuti su due dei circuiti più famosi al mondo: 7 minuti e 7 secondi al Nurburgring e 1 minuto e 27 secondi a Laguna Seca.

Estrema già dal primo sguardo

Come accennato in precedenza, la Taycan Turbo GT verrà proposta on versione "normale" e con pacchetto Weissach. Non mancano pneumatici ad alte prestazioni che avvolgono cerchi forgiati da 21 pollici, il tutto coadiuvato da un impianto frenante carboceramico. Il largo impiego di fibra di carbonio permette di risparmiare 75 kg rispetto alla Turbo, inoltre all’interno spiccano le leggere sedute in CFRP dal design specifico. Il pacchetto Weissach porta in dote l’enorme ala posteriore fissa, capace di offrire 220 kg di deportanza, mentre l’effetto scenico viene completato dai proiettori a matrice di LED che a richiesta, senza sovrapprezzo, possono diventare LED Matrix HD.

Prezzo

I prezzi di listino della Porsche Taycan Turbo GT partono da 249.188 euro e le consegne partiranno in primavera.