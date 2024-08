Quella potenza di fuoco del marchio MG: le chiavi del successo delle auto cinesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Dragone spaventa con le sue ampie e possenti ali il Vecchio Continente. L’Europa risponde con la difesa e con l’arroccamento dietro alle mura di cinta per rallentare l’avanzata delle auto elettriche provenienti dalla Cina. Il tutto si traduce in dazi che possono arrivare fino al 48%, una misura drastica che ha portato a qualche scossone e malumore di troppo, anche tra gli stessi concorrenti europei. Tuttavia, alzare barricate, lo insegna la storia, non è mai stata la mossa giusta per bloccare l’avanzata esterna. Inoltre, siamo propri sicuri che l’allarme rosso per i costruttori d’auto del nostro Continente sia da rivolgere alle EV?

Osservando gli attuali dati del mercato italiano, al pari di quelli forniti dai principali Paesi d’Europa, la Cina con i suoi prodotti è già penetrata in modo sensibile tra le scelte degli automobilisti di casa nostra, e lo ha fatto non sfruttando l’elettrico, bensì la più classica delle propulsioni: il motore endotermico a benzina, puro o elettrificato. Delle 21.261 immatricolazioni registrate in Italia da gennaio a giugno di vetture a marchio MG, appartenente al colosso asiatico SAIC, ben 16.016 appartengono alla MG ZS, un versatile SUV con motore a “benza”. Questo modello intrigante è stabilmente nella classifica dei dieci più venduti con questa alimentazione, in una posizione d’onore a prova di medaglia di bronzo. La sua scalata sembra inarrestabile. La potenza di fuoco di MG può contare anche sulla HS, un C-SUV che nei primi sei mesi del 2024 ha venduto 3776 unità grazie alla sua versione squisitamente endotermica, e sulla MG3, un’utilitaria ibrida pronta a fare furore.

Il fenomeno MG è un nobile apripista per le cinesi in Italia, e in Europa, perché può contare sulla forza di un marchio noto con alle spalle una storia centenaria e su un’esperienza più che consolidata da parte di SAIC nel campo delle quattro ruote, essendo il suo core business da sempre. Tornando al Belpaese, MG è riuscita in breve tempo a tagliare il traguardo del 2,5% di quota mercato, mentre nella rete dei privati è già stata superata la soglia del 3%. Un obiettivo che inorgoglisce la realtà cinese.

La forza di MG risiede non soltanto nella capacità di assecondare il gusto e le esigenze degli automobilisti nostrani con prodotti moderni ed efficienti, ma grazie a una rete capillare e a un nuovo imponente magazzino ricambi, recentemente inaugurato a Tortona (AL), è in grado di offrire una prontezza e una tempestività invidiabile nella consegna dei veicoli e nella gestione della filiera di approvvigionamento. Con il diligente esempio di MG, la Cina potrà giocare con destrezza la propria partita nel mercato europeo, ottenendo grandi riscontri.