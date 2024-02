Primo contatto con la cinese Omoda 5

La Cina è sempre più vicina all'Italia dell'auto. E il Giornale ha avuto la possibilità di toccare con mano e vedere da vicino la Omoda 5, il crossover compatto del marchio che gravita nell'orbita di Chery e che avvierà la distribuzione commerciale nei prossimi giorni. Lunga 4,40 metri,larga 1,83, alta 1,59, linee slanciate, è caratterizzata da una grande calandra a elementi romboidali e gruppi ottici full-Led. Al posteriore un pronunciato spoiler a doppio profilo, posizionato sopra il lunotto e doppio anche il terminale di scarico. Da definire il prezzo, che sarà comunque certamente sotto i 30 mila euro.

Oltre agli spazi generosi nell'abitacolo, grazie al passo di 2,63 metri, per il comfort e la sicurezza di bordo troviamo una suite di 16 Adas racchiusi nel pacchetto "Advance Driving Assist System" e di connettività (anche con Android Auto e Apple Carplay) piuttosto ricca. Omoda propone con la sua Omoda 5 d'esordio una propulsore turbo benzina 1.6 da 197 CV,che fa parte della famiglia di motorizzazioni Acteco, sviluppata internamente dal Gruppo, in grado di venire declinata in varianti a doppia alimentazione e ibride.E ancora cambio automatico e trazione anteriore con velocità massima 191 km/h. Ma altri modelli con altre propulsione sono già in rampa di lancio per mettersi in mostra nel nostro mercato.

In plancia due schermi posizionati al centro, da 10, 2 pollici ciascuno inseriti in un grande pannello con una diagonale di 20,5 pollici. Le cinque stelle EuroNCAP che la Omoda 5 ha già ottenuto sul fronte della sicurezza, sono anche merito di una struttura portante che impiega per il 78 per cento acciaio ad alta resistenza, con ampie zone di assorbimento agli urti a deformazione progressiva. Capacità del bagaglio a partire da 360 litri.