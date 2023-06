Primo contatto con Jeep Avenger: la nostra prova

Libertà, avventura, autenticità e passione: i quattro valori del brand globale Jeep trovano la loro perfetta sintonia nella nuova Avenger. Un'auto che si prefigge come obiettivo quello di scalare i vertici della classifica delle auto elettriche più vendute. Punta a una clientela più giovane e anche femminile e ha già collezionato più di 15mila unità vendute, di cui 20% Bev, senza che il cliente l'abbia mai vista dal vivo. Un successo in parte già scritto e decretato dalla vittoria del Car of the year 2023 e dal premio Autovista Group Residual Value Award per i small BEV.

Noi l'abbiamo provata in entrambe le versioni, endotermica ed elettrica, e ha stupito soprattutto per la tenuta di strada in off road. Ma questo non è l'unico punto a favore di Avenger. Il Suv si adatta a ogni stile di guida e di vita dal momento grazie alla modalità "select terrain". Con 4,08 metri di lunghezza, dispone di un bagagliaio con capienza di 355 (sull'elettrica) e di 380 litri (sull'endotermica) e 34 litri di capacità dei portaoggetti interni. Il modello elettrico ha 156 cavalli, batterie a 54 kW con un'autonomia di 400 km estendibile fino a 550 km in un contesto urbano. Solo 30 minuti per una ricarica all'80% in modalità Fast-Charge e cinque ore per una ricarica completa con corrente alternata. Nel benzina invece motore 1.2 da 100 cavalli in grado di raggiungere i 100 km orari in soli 10,6 secondi.

La produzione è iniziata a Tichy, in Polonia, ma per la prima volta in 81 anni una Jeep è stata pensata, disegnata e progettata in Italia come ci aveva raccontato Daniele Calonaci, dal 2018 responsabile design Emea Jeep, in questa intervista.

Design

Sbalzi ridotti e proporzioni da fuoristrada, questo è il concetto alla base della Jeep Avenger. Stilisticamente immancabile la griglia a sette feritoie molto classica, chiusa nella versione elettrica, sotto alla quale si stagliano i fari full LED anteriori. Di profilo l'occhio cade su una linea dei finestrini alta e sui cerchi in lega da 18 pollici. Al posteriore, invece, lo spazio è dominato dalla caratteristica firma ottica a LED a forma di X e dal paraurti con inserti neri, molto massiccio e robusto.

Abitacolo

Nell'ambiente interno primeggia una plancia massiccia suddivisa su due livelli con lo schermo da 10,25'' del sistema di infotainment Uconnect, con collocazione a sbalzo nella parte centrale. Il quadro strumenti è digitale e visionabile attraverso display da 7 o 10,25 pollici. Non manca la praticità, esaltata dagli innumerevoli vani portaoggetti e dalla possibilità di spostare o togliere la console centrale. Buone le rifiniture e la selleria, che può essere in pelle o tessuto, regolabile e dotata di funzioni massaggianti. L'idea di fondo è che questa vettura a ruote alte faccia perceprire a tutti la qualità di un oggetto premium.

ADAS e tecnologia di bordo

Sulla nuova Jeep è disponibile una lunga lista di ADAS di Livello 2 che comprende: l’Adaptive Cruise Control, il Lane Centering, il Traffic Jam Assist, il Traffic Sign Recognition, l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Drowsy Driver Alert, il Blind Spot Monitoring, il Lane Keeping Assist e l'aiuto al parcheggio con sensori e telecamere a 360 gradi. Per esaltare l'indole da offroad, invece, ci sono: Hill Descent Control e Selec-Terrain con sei modalità di guida differenti (Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand).

Jeep Avenger è in vendita a partire da un prezzo di listino di 24.300 euro per l'endotermico e da 37.900 per l'elettrica.