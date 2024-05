Primo contatto con la nuova Opel Corsa Hybrid

Leggera come l’ibrido “mild” che porta al debutto nella sua nuova versione a 48 volt. Leggera ma non da prendere alla leggera. Perché la nuova Opel Corsa Hybrid mantiene ciò che promette, ovvero brio e comfort, dimostrandosi una “cittadina” di livello. Aggiornata lo scorso anno sia esteticamente sia nell’infotainment, la nuova Corsa, che si aggiunge in gamma, allarga la scelta proponendo appunto la propulsione mild hybrid a benzina, da101 o 136 CV con un cambio robotizzato a doppia frizione a sei marce, particolarmente fluido, che si è fatto apprezzare nella prova rigorosamente urbana a Milano. Tecnicamente la nuova Corsa Hybrid è mossa da un sistema ibrido a 48 volt già utilizzato dal gruppo Stellantis in altre vetture come la Peugeot 208, che integra un motore a corrente da 29 CV nella trasmissione e che, se la piccola batteria da 0,9 kWh, sotto il sedile del guidatore, è carica, consente di anche di percorrere circa un chilometro a zero emissioni tornando utile per esempio negli attraversamenti ZTL.

L’aspetto, divenuto più grintosetto, si evince da quel suo frontale in cui spiccano la nuova mascherina in nero lucido e i fari full led bruniti. Quasi impercettibili invece gli interventi nella zona posteriore della vettura dove la matita dei progettisti ha ritoccato, di fatto, solo, il disegno dei fanalini e la scritta “Corsa” in stampatello maiuscolo che occupa ora quasi tutta la larghezza del portellone. Quanto al comfort i sedili e il divano sono obbiettivamente morbidi e le buche e le sconnessioni delle varie strade di Milano, che abbiamo percorso, sono state assorbite senza troppi patemi dalle sospensioni. Gli interni della Opel Corsa Hybrid presentano rivestimenti in tessuto dei sedili e le tasche nelle portiere sono ampie con diversi vani in cui riporre bottiglie e oggetti di varie dimensioni. Bene per il cruscotto digitale configurabile in otto differenti modi, ancora meglio il sistema multimediale che ci è apparso decisamente più reattivo al tatto sfiorando il display da 10 pollici. Di serie ci sono la connessione ad Android Auto e Apple CarPlay wireless e i comandi vocali che si attivano con un tasto, oppure pronunciando la frase “Ehi, Opel”, e ancora la possibilità di aggiornare alcune funzioni over the air.

Già in pole position nelle concessionarie, la nuova Opel Corsa Hybrid parte da 23.900 euro