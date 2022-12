Il primo report su elettrico e nuovi posti di lavoro: ecco la previsione

Implementare il mondo dell'elettrico non è solamente una strada percorribile per una mobilità a zero o bassissime emissioni ma anche uno strumento capace di generare nuovi posti di lavoro. Il report E-Motus in collaborazione con Cami, presentato durante il primo incontro dell'Osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema automotive italiano è esplicativo in tal senso. Considerando le nuove sotto filiere della mobilità elettrica, infatti, una proiezione indica che i posti di lavoro del settore auto possono aumentare del 6% entro il 2030.

Ovviamente, questo richiede uno sforzo industriale non indifferente nell'immediato futuro, che si deve accompagnare a una forte lungimiranza in tal senso. Ma non è un obiettivo impossibile, considerando anche che 7.000 nuovi occupati possono arrivare dal segmento infrastrutture ed energia al servizio della eMobility. Il report E-Motus e Cami è frutto della mappatura di 2.400 aziende italiane fornitrici di componenti a livello nazionale e internazionale, che al momento impiegano 280 mila addetti. La proiezione dello studio è stata possibile grazie una metodologia in grado di catalogare, per la prima volta, anche tutte le attività connesse alla produzione di veicoli elettrici. Una novità per il nostro Paese, capace di fornire un quadro accurato per il futuro dell'automotive orientato all'elettrico.