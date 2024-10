La prova della CX-80, la Mazda che più grande non si può

Ascolta ora 00:00 00:00

Una Mazda che più grande non si può. È Mazda CX80, il Suv XXL trasformista, 7 posti, 3 x 2 col riporto di 1, perché i posti possono essere modulati secondo le esigenze tra tre configurazioni su tre file da due posti, la seconda adattabile a tre, che penalizzano ovviamente un po' il bagagliaio.

Sulle strade della Baviera per il test drive internazionale Mazda CX80, che dopo il lancio della CX-60 è il secondo dei nuovi modelli per l’Europa che rientrano nel gruppo large product, si trasforma in uno spazio viaggiante disegnato secondo la filosofia giapponese che intreccia l’ormai classica estetica del Kodo design con il concetto di graceful toughness. Fuori è tutto un gioco di riflessi che sui 5 allestimenti Exclusive-line, Takumi, Homura, Takumi Plus e Homura Plus e 9 colori, due nuovi, l’artisan red e il melting copper, esempio della tecnologia di verniciatura Takuminuri Mazda, simili alle lacche giapponesi, disegnano ondulazioni come sulla tavolozza di un pittore, dentro una lounge viaggiante lunga 4.99 metri e larga 1,89 metri, con tetto panoramico apribile che la inonda di luce, e la musica avvolgente del sistema audio Bose che ai 12 altoparlanti aggiunge un altoparlante centrale e un subwoofer.

Due motorizzazioni: una ibrida diesel da sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV che incorpora la tecnologia M Hybrid Boost, il sistema mild hybrid da 48 V Mazda, che fa da 0-100 km/h in soli 8,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 219 km/h, che si insinua con leggerezza tra i bricchi e i paesi nei dintorni di Monaco di Baviera addobbati per l’oktober fest, sia nella scattante versione Plug-in Hybrid a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e quattro cilindri da 327 CV, che va da 0-100 km/h in 6,8 secondi con una velocità massima di 195 km/h, da guidare entrambe associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD, e entrambe anche con modalità di guida normal, sport e off road (prezzi a partire da 61.235 euro).

Pronti via. Non prima di aver inserito la propria altezza sul display per avere la posizione di guida taylor made, con sedile, volante e specchietti che si adeguano al driver e memorizzano le scelte con la modalità Face Recognition. Poi per tutti i comandi ci pensa Alexa, basta rivolgersi a lei per accendere e spegnere il climatizzatore, per scaldare il volante, per sbrinare il lunotto posteriore, per il navigatore.

Un vero maggiordomo di bordo, mentre tra le tante funzionalità innovative anche il New Trailer Hitch View che consente di sistemare il gancio del traino al rimorchio sul display centrale da 12,3 pollici e viaggiare immersi nell’inconfondibile mondo Mazda Crafted in Japan.