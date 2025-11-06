La prova della nuova Cla di Mercedes, una scultura in movimento

Una scultura in movimento. Che scivola maestosa e silenziosa tra altre sculture, quelle che attraversano Fiumara d’Arte, il museo siciliano a cielo aperto che domina il mare e si insinua lungo la valle del fiume Tusa. È nuova Mercedes CLA, la berlina coupé elettrica, manifesto di ciò che è e sarà Mercedes. Si mette in posa davanti alla Piramide al 38mo parallelo di Mauro Staccioli e di fronte alla Finestra sul mare dedicata da Tano Festa alla morte del fratello poeta, corre parallela al mastodontico Cavallo eretico in acciaio inox di Antonello Bonanno Conti, sul lungomare di Castel di Tusa e durante il nostro test drive non passa inosservata anche nei nuovi colori di vernice aqua mint e clear blue metallic, con la calandra che è un firmamento illuminato da 142 stelle a LED ad effetto cromato, animate singolarmente, sigillo unico e distintivo del marchio, che la rendono davvero inconfondibile quando tutte le stelle della calandra si accendono la notte. E le stelle compaiono anche nelle firme luminose: con i fari MULTIBEAM LED collegati da una fascia luminosa, le luci diurne assumono la forma di una star Mercedes-Benz mentre anche le luci posteriori sono a forma di stella.

Una Fuori Classe anche all’interno dell’abitacolo all’insegna di un tecnolusso minimalista con la console centrale sospesa sulla plancia, un tetto purtroppo soltanto panoramico con una vista quasi totalmente libera verso il cielo e, secondo gli allestimenti, con il Superscreen MBUX fluttuante, che si estende per tutta la larghezza dell'abitacolo e che custodisce il display del guidatore da 26 centimetri e il display centrale da 35,6 centimetri.

“Nuova Mercedes CLA non è soltanto una vettura che evolve ma è il manifesto di un dialogo tra materia e visione, tra bellezza e intelligenza tecnologica, guidarla e salire a bordo è un’esperienza fuori dal comune”, afferma Marc Langenbrinck, presidente e amministratore delegato Mercedes-Benz Italia. ”L’ambizione del nostro marchio è portare la mobilità elettrica ad un livello superiore, anche se quest’auto che è la più intelligente mai realizzata da Mercedes, tra pochi mesi sarà proposta pure con motorizzazione ibrida”.

Ma nuova Mercedes CLA non è soltanto apparenza. Ha una doppia personalità, da sprinter con uno scatto da 0 a 100 km in 6,7 secondi, e da maratoneta, che consentono un viaggio quasi senza fine, assicurato da un’autonomia che a seconda della batteria agli ioni di litio va da 542 a 792 km. mentre con un’architettura a 800 volt consente di ricaricarla fino a 310 chilometri in dieci minuti. Si guida in souplesse lungo le strade panoramiche che portano a Cefalù così come nel traffico caotico dell’ora di punta di Palermo con frenate sempre persino troppo reattive, per arrivare da MEC (acronimo di Meet Eat & Connect), molto più di un ristorante stellato Michelin all’interno di un palazzo del tardo Cinquecento e con splendido affaccio sulla cattedrale di Palermo, ma anche un museo davvero unico con sale dedicate all’universo Apple e alla creatività tecnologica di Steve Jobs. La stessa sofisticata tecnologia distintiva di nuova CLA che, per merito dell'intelligenza artificiale generativa, con il nuovo assistente virtuale presente sul display come avatar animato a forma di stella e dotato di memoria a breve termine, rivoluziona il rapporto tra veicolo e guidatore e consente anche dialoghi con risposte basate su ChatGPT4o e sulle ricerche con Microsoft Bing adattate in base all’umore e alle emozioni di chi lo interroga.

Due i tagli di batteria, da 58 a 85 kWh, quattro le versioni, con prezzi a partire da 50.600 euro per CLA 200 che ha un’autonomia fino a 542 km, da 56.600 per CLA 250+ che può percorrerne 792, e da 62.200 euro per CLA 350 4MATIC, che assicura una percorrenza fino a 771 km.