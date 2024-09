La prova della nuova Omoda 5

Ascolta ora 00:00 00:00

Vi sentite Lohas, oggi? O lo siete già? Comunque sia sappiate che la nuova Omoda 5 è dedicata proprio ai nuovi Lohas ovvero ai Lifestyle of Health and Sustainability customers. Quella categoria di consumatori che si avvicina alle auto come alla vita con un approccio etico e rispettoso dell’ambiente ma anche con la curiosità di sperimentare l’evoluzione delle nuove tecnologie e la curiosità per un crossover che arriva dalla Cina per farsi largo sulle strade d’Italia. Strade sulle quali Omoda 5 finalmente ha debuttato proponendo ai giornalisti del settore un ventaglio di test drive piuttosto composito. Risultato? Al volante e a bordo dell’Omoda 5 si respira letteralmente aria nuova, grazie al sistema a ioni negativi con filtro di purificazione “Net Plus” che garantisce, in tutte le stagioni, una sorta di microclima, cioè un’aria di alta qualità all’interno dell’abitacolo.

Un’attenzione esclusiva di questo vettura che va in tandem con le premure riservate anche ai passeggeri che siedono dietro e che, non ci risultano precedenti su altre auto, possono contare anche loro su un alert luminoso che li sconsiglia vivamente dall’aprire la portiera se un qualsiasi mezzo di locomozione sta sopraggiungendo. Detto questo l’Omoda 5, come le 5 stelle Ncap già guadagnate sul fronte della sicurezza, arriva per ora (ma la versione elettrica è già sulla soglia d’ingresso) mossa da un motore 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina che eroga 147 CV/108 kW e una coppia massima di 275 Nm, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. Il che si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi. Guida rialzata, ovviamente, maneggevolezza, confort e silenziosità vicino ai voti massimi l’Omoda 5 offre tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport (la spintarella in più si sente), che si adeguano anche ai fondi non particolarmente vellutati.

E se, esternamente, gli elementi distintivi sono la griglia del radiatore a matrice integrata nel frontale senza soluzione di continuità, lo spoiler a coda d’anatra sottilmente ribaltato, la linea di cintura filante e il profilo dinamico fastback , nell’abitacolo la percezione è quella di una vettura curata nei dettagli e negli assemblaggi che asseconda proprio la strategia “In Europe for Europe” di Chery (sotto la cui ala Omoda & Jaecoo sono nate): doppio schermo da 12,3 pollici, con immagini panoramiche a 360 gradi, pannello di climatizzazione illuminato con texture multicolore, illuminazione ambientale a 64 colori, audio Sony a 8 altoparlanti e sedili sportivi. Disponibile in due allestimenti., “Comfort” e “Premium”, con prezzi chiavi in mano, rispettivamente, di euro 27.900 e 29.900 ma con la versione “Premium” al prezzo della “Comfort” grazie alla promozione di lancio fino al 30 Settembre. Tutti i veicoli Omoda & Jaecoo venduti in Italia, portano in dote porta in dote 7 anni o 150.000 chilometri di garanzia per i primi 3 anni, 12 anni di copertura contro la corrosione e la ruggine e 3 per la verniciatura, 8 anni o 160.

000 chilometri su tutti i componenti critici per i veicoli elettrici, come il motore di trazione e la batteria. Numeri che possono generare altri numeri (quelli delle vendite) in tutti i maggiori dealers, un’ottantina entro l’anno, sparsi per l’Italia, e adeguatamente preparati a soddisfare ogni curiosità sul nuovo brand