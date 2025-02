Proviamo la Nissan X-Trail Mild Hybrid e la full electric Ariya NISMO

Ascolta ora 00:00 00:00

X-over Thinking. Pensare oltre. Da qualche tempo è la filosofia che guida Nissan e che adesso prosegue con il lancio di altri due modelli elettrificati, Nissan X-Trail Mild Hybrid e la full electric Ariya NISMO. “X-over Thinking non è soltanto un segmento ma uno stato mentale con il quale vogliamo sfidare le convenzioni come abbiamo sempre fatto dal 1933 per portare innovazione al mondo della mobilità”, spiega Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia.

“La nostra identità si basa sulla Crossoverness, e su questo siamo identificati dai clienti. Un copywrite che segna tutta la nostra storia e il nostro futuro ed è riconfermato da questi due modelli al loro debutto, X -Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO, il fiore all’occhiello della nostra gamma. In attesa dei quattro veicoli elettrici che lanceremo nei prossimi 2 anni, nuova Leaf e una più piccola del segmento B, e l’anno successivo una vettura ancora più piccola del segmento A e la Juke in versione 100% elettrica”.

Due modelli e dunque doppio test drive con partenza da villa Grazioli, un’antica villa cardinalizia a Grottaferrata nel cuore di castelli romani. Qui proviamo a mettere a fuoco la personalità di X-Trail, crossover votato per l’avventura di famiglia con i suoi 7 posti. Con il suo motore X-Trail Mild Hybrid benzina da 1.5 litri, 163 CV di potenza, 300 Nm di coppia, e trazione 2WD, non è sempre brillante sui percorsi in salita e nelle manovre di sorpasso lungo le strade tra il verde laziale. È però dotato del meglio della tecnologia Nissan anche in fatto di sicurezza, come della frenata automatica d’emergenza che ha un sistema di rilevamento davvero più efficace e interviene più rapidamente, in caso di rischio di collisione con altre vetture, ciclisti o pedoni, di un avvisatore luminoso e acustico in crescendo se si supera la velocità massima consentita, rilevata dal GPS e dalla telecamera anteriore che legge i segnali stradali, fino a quando il guidatore non rallenta e il sistema di avviso e prevenzione di abbandono involontario di corsia interviene a velocità superiore ai 60 km/h, di serie su tutta la gamma. Inoltre nell’allestimento top di gamma TEKNA consente anche di guidare en souplesse sulle strade trafficate con l’Intelligent Rear View Mirror, che trasforma lo specchietto retrovisore interno in un display in grado di offrire una visibilità ottimale della parte posteriore della vettura, consentendo manovre facili e sicure. Tre gli allestimenti, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA, con opzione 5 o 7 posti e trazione 2WD con un prezzo d’attacco di 31.800 euro per la Mild Hybrid 140 nell’allestimento base ACENTA.

Tutt’altra storia Nissan Ariya NISMO, erede della divisione sportiva Nissan, una sintesi di sportività, eleganza, lusso, emozioni, di motor sport con l’expertise della Formula E. Una che non passa inosservata per il suo look grintoso con l’assetto ribassato, i dettagli rossi che ritornano anche negli interni esaltati dalle venature del legno scuro presente in tutto l’abitacolo e nell’illuminazione rossa ANDON caratteristica del marchio che contribuisce a creare un'atmosfera motorsport.

Ariya NISMO è basata sulla versione e-4ORCE 4WD da 87 kWh, il cui motore è stato messo a punto da NISMO per esaltarne la potenza e portarla fino a 435 CV (320 kW), ovvero circa 130 CV in più rispetto alla versione originale che la trasforma in una saetta lungo le strade tra Marino e Nemi ed è un peccato che il test drive molto ridotto non abbia consentito di metterla alla prova in tutta la sua esuberanza che le consente di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi e non ha permesso nemmeno di testarne la reale autonomia che è dichiarata fino a 403 km. Il prezzo di Ariya NISMO parte da 53.850 euro, usufruendo dei 12mila euro di incentivi su tutta la gamma messi a disposizione da Nissan.

Auto ma non soltanto.

Perché la filosofia X-over Thinking punta su un approccio olistico che mette al centro il cliente e prevede oltre a tecnologie sempre più performanti, due servizi innovativi: il primo è Promessa Nissan, l’assistenza del post-vendita a zero pensieri, un programma di caring per chi viaggia a bordo di una vettura Nissan, che include nell’acquisto dell’automobile un set completo di servizi a valore aggiunto come vettura di cortesia, traino gratuito. E Nissan More, la garanzia che si ricarica ad ogni tagliando rinnovandosi ed estendendosi di 12 mesi arrivando a coprire fino al decimo anno di vita della vettura.