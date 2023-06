Quale auto scegliere per il matrimonio? I migliori modelli d'epoca, cabrio e sportivi

La bella stagione è alle porte e con essa si apre ufficialmente il migliore periodo dell’anno - salvo maltempo - per celebrare e festeggiare il rito del matrimonio. Un evento magico e indimenticabile che richiede un'attenzione ai dettagli impeccabile: ogni aspetto della cerimonia e del ricevimento deve essere perfetto, compresa la scelta del veicolo che accompagnerà gli sposi in questa giornata speciale. Per quelle 24 o 48 ore, l’auto non sarà solo un mezzo di trasporto per gli sposi, ma anche un simbolo di stile e eleganza, capace di catturare l'attenzione rendendo la giornata davvero indimenticabile.

Quando si tratta di noleggiare un'auto per il matrimonio, l'offerta è vasta e le possibilità sono molteplici. Dalle auto di lusso più convenzionali alle moderne vetture sportive, passando per l’evergreen delle auto d’epoca, la scelta dipende dai gusti personali e dallo stile che si desidera conferire al proprio matrimonio. In questo articolo abbiamo selezionato alcune delle migliori auto da noleggiare per rendere il proprio matrimonio da sogno… una realtà!

Rolls-Royce Phantom

Se si parla di un’auto di lusso il pensiero non può che andare all’auto luxury per eccellenza, nonché da sempre tra i veicoli di rappresentanza della famiglia reale inglese: la Rolls-Royce Phantom. Questo veicolo rappresenta da generazioni l'epitome dell'eleganza e del prestigio. Un design senza tempo, squadrato e imponente, e un comfort eccezionale, rende la Phantom una scelta perfetta per gli sposi che desiderano sentirsi come delle vere celebrità nel giorno del loro matrimonio.

Rolls-Royce Cullinan

La declinazione SUV Cullinan innalza - letteralmente - le caratteristiche delle classiche berline di rappresentanza Rolls-Royce in un formato che combina eleganza, prestazioni e comfort eccezionali. Il suo design raffinato tipicamente Rolls si combina agli elementi tipici dei SUV, la carrozzeria più in voga del momento, attirando l’attenzione degli invitati. Rispetto alla Phantom, poi, Cullinan aggiunge un interno ancora più spazioso e accogliente per la sposa e il suo voluminoso abito nuziale. Esperienza top assicurata, ma occhio alle dimensioni imponenti: Rolls-Royce Cullinan è lungo 5,34 m e largo 2,16 m!

Mercedes-Benz Classe S

Un altro grande classico associato al mondo delle berline di lusso è la Mercedes-Benz Classe S. Qualsiasi generazione si scelga, questo modello rappresenta il meglio dell’ingegneria e del design secondo la casa della Stella. L’ammiraglia di Stoccarda, infatti, offre un'esperienza di guida superba e una serie di caratteristiche di sicurezza all'avanguardia, unite a un design sempre riconoscibile che si è evoluto nel tempo senza perdere un briciolo della sua eleganza. Tanto spazio a bordo e numerose soluzioni per il comfort coccoleranno gli sposi accompagnandoli nella giornata per loro più importante. Chi volesse ancora di più dalla Classe S potrà optare per la sua versione Maybach, ancora più lussuosa ed esclusiva.

Lancia Aurelia B24 Convertibile

Simbolo di quella “eleganza italiana” da sempre associata alle vetture Lancia, la Lancia Aurelia B24 Convertibile nasce dalla matita di Pininfarina, autore di uno dei modelli di auto più iconici di sempre, anche grazie al ruolo da protagonista nel film-cult “Il sorpasso” (1962) di Dino Risi, interpretato da un giovane Vittorio Gassman. Le sue linee morbide ed eleganti, tipiche di quegli anni, sono perfette per un matrimonio all’insegna della Dolce Vita, magari in abbinamento a un book fotografico (rigorosamente in bianco e nero!).

Jaguar F-Type

Se siete alla ricerca di un'auto sportiva che catturi l'attenzione di tutti gli invitati mantenendo l’eleganza che si conviene a una cerimonia, la Jaguar F-Type è la scelta perfetta. Con il suo design senza tempo (cofano lungo, fari aggressivi, coda rastremata) e il suo motore dalle note afrodisiache (possibilmente V8), F-Type aggiungerà un tocco di britishness alla vostra giornata, facendovi chiudere un occhio sui soli due posti.

Jaguar E-Type

La più illustre tra le progenitrici dell’attuale F-Type è la Jaguar E-Type. Questo iconico modello combina un design di gran classe e interni degni della migliore tradizione motoristica inglese. Non per niente, è stata proprio una E-Type (nella versione concept Zero convertita con motore elettrico) ad accompagnare i principi William e Kate nel giorno più bello della loro vita. Una scelta sicuramente originale per aggiungere un tocco glamour al proprio matrimonio.

Tesla Model S

Un’altra alternativa non convenzionale per distinguersi dalle solite sportive o auto d’epoca è un’auto a zero emissioni. E quali vetture meglio delle Tesla possono rappresentare la netta separazione tra passato e futuro? Una Tesla Model S potrebbe essere la scelta ideale per coniugare fascino, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Silenziosa, potente e dal design accattivante, questa vettura di lusso offre un'esperienza di guida unica.

Tesla Model X

Stupire gli invitati con qualcosa di fuori dal comune? La risposta potrebbe essere il primo grande SUV firmato Tesla: Model X combina il design e le prestazioni della berlina Model S con la praticità e l’impatto scenografico delle portiere posteriori Falcon Wings, che agevolano l'ingresso della sposa anche in presenza di un abito voluminoso. Un’altra idea per rendere il grande giorno ancora più indimenticabile.

Fiat 500

Un classico intramontabile per un matrimonio all’insegna della Dolce Vita in stile pop? La Fiat 500 d'epoca! La piccola che ha motorizzato gli italiani nel boom economico aggiunge un tocco di dolcezza e romanticismo alla cerimonia, riflettendo l’autenticità dei suoi protagonisti. Anche in questo caso, la piccola di Fiat si presterà perfettamente a book fotografici dal sapore vintage, strappando un sorriso ogni volta che sfoglierete l’album nuziale.

Citroën 2CV

Fascino retrò e spirito avventuroso: la Citroën 2CV, celebre per la sua semplicità e robustezza, rappresenta una scelta originale e a basso costo per lasciare agli invitati un ricordo autentico e piacevole della giornata. Un’auto simpatica e sbarazzina per chi non si prende troppo sul serio.

Citroën DS

Stravagante e affascinante come poche altre auto d’epoca, la Citroën DS incarna il DNA francese legato ai concetti di stile, eleganza e l'innovazione. La sua silhouette aerodinamica e il design distintivo fanno sì che la Citroën DS si distingua tra le altre auto da matrimonio. Con un interno lussuoso e spazioso, questa vettura offre comfort e raffinatezza per gli sposi e gli ospiti. Inoltre, la Citroën DS è famosa per le sue leggendarie sospensioni idropneumatiche, che garantiscono un'esperienza di guida incredibilmente confortevole.

Lamborghini Miura

La Lamborghini Miura, tra i capolavori di Marcello Gandini, si è guadagnata meritatamente il titolo di Lamborghini più elegante di sempre. Un modello leggendario che incarna il lusso e la raffinatezza delle sportive italiane degli anni ‘60 e ‘70. La Lamborghini Miura trasmette uno spirito di prestigio e classe, garantendo che questo giorno rimanga impresso nella memoria di tutti i presenti.

Range Rover Evoque Convertible

La Range Rover Evoque Convertible è una scelta insolita e affascinante per un matrimonio. Questo veicolo unisce lo stile elegante di un SUV di lusso con la divertente versatilità di una cabriolet. Con la possibilità di abbassare il tetto, la Range Rover Evoque Convertible offre la libertà di godersi il sole e il vento durante il tragitto, creando un'atmosfera romantica e avventurosa. L’ideale per sorprendere gli invitati con una scelta fuori dagli schemi, specialmente nei colori più sgargianti.