Quali sono le auto ibride più vendute in Italia nel 2022

Il mercato dell’auto in Italia, nel periodo di novembre, ha avuto un andamento positivo che si è chiuso con il +14,7%, merito di 119.853 immatricolazioni. Nonostante il trend favorevole degli ultimi mesi, il bilancio del 2022 è ancora negativo. Da gennaio a novembre sono state immatricolate 1.211.769 auto, che corrispondono a una flessione dell'11,6% rispetto al 2021. Calcoli alla mano si parla di circa 160.000 veicoli in meno. Tra le note positive, lo stato di salute delle auto ibride che diventano l’alimentazione più venduta in Italia, anche nel mese appena chiuso. Dall’inizio dell’anno sono state vendute in totale 417.932 auto ibride, mild hybrid e full hybrid. Più lontane le ibride plug-in PHEV a quota 62.470 unità immatricolate.

Il dominio delle italiane tra le ibride

Che non si dica che l’italiano sia così esterofilo, perché i dati riportati dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri) ci raccontano che le ibride più vendute sono quelle tricolore. A dominare la classifica c’è la sempreverde Fiat Panda, che guarda tutti dall’alto grazie a ben 83.999 immatricolazioni da gennaio a novembre. Sul podio ci salgono anche Lancia Ypsilon con 33.351 vetture e Ford Puma, che scalza di dieci unità la Fiat 500, fermandosi a quota 25.363. Di seguito la top 10 delle ibride:

Fiat Panda – 83.999 immatricolazioni Lancia Ypsilon – 33.351 immatricolazioni Ford Puma – 25.363 immatricolazioni Fiat 500 – 25.353 immatricolazioni Toyota Yaris Cross – 23.892 immatricolazioni Toyota Yaris – 19.622 immatricolazioni Nissan Qashqai – 11.541 immatricolazioni Kia Sportage – 11.289 immatricolazioni Hyundai Tucson – 9.458 immatricolazioni Renault Captur – 8.618 immatricolazioni

Jeep leader delle ibride plug-in

Abbiamo detto che le ibride plug-in hanno un appeal inferiore rispetto alle altre ibride, vuoi per costi superiori all’acquisto e per altre motivazioni d’uso, tuttavia dimostrano una crescita positiva. Da gennaio a novembre, questa categoria è stata dominata dai veicoli a marchio Jeep, con l’inserimento ad alta quota del brand cino-svedese Lynk&CO. La classifica delle top 10: