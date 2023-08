Quanto costa una Tesla?

Fondata nel 2003, il marchio di auto californiano Tesla creato da Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo (o uno dei più ricchi), è diventato in pochi anni celebre in tutto il globo per le sue auto elettriche ad alte prestazioni, dotate di contenuti tecnologici decisamente all’avanguardia. Dopo aver passato alti e bassi, con alcuni periodi bui che hanno visto il brand di Palo Alto più volte sull’orlo del fallimento, Tesla è riuscita a scalare le classifiche di vendite in tutto il mondo, diventando leader nel settore delle auto elettriche.

Tesla, record di vendite

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ACEA e Jato Dynamics, la Tesla Model Y risulta la vettura in assoluto più venduta in Europa nell’arco dei primi sei mesi del 2023. Analizzando i dati, si evidenzia che il SUV elettrico americano abbia scalato la vetta grazie ad un giugno decisamente positivo, pari a 29.774 unità distribuite, capaci di superare quelle della Dacia Sandero e conquistando così un primo semestre con 125.144 pezzi immatricolazioni (pari a un +104,5%), contro le 120.883 unità immatricolate della vettura del marchio rumeno.

Taglio dei prezzi

Questi incredibili risultati sono stati ottenuti non solo grazie alle ottime qualità delle vetture Tesla, ma anche ad una politica di prezzi molto aggressiva che ha visto abbattere i listini di molto nell’ultimo periodo. Tesla nel corso del 2023 ha tagliato i prezzi in maniera a dir poco sensibile, arrivando ad abbattere in Italia il prezzo della Model 3 fino a 12.500 euro. Ma quanto costa davvero una Tesla? In questa guida cercheremo di analizzare nel dettaglio il listino prezzi della Casa californiano, andando a spulciare l’offerta motorizzazioni e anche la dotazione che offrono queste vetture a zero emissioni.

Tesla Model 3

L’offerta del marchio Tesla si apre con la berlina Model 3 he apre il suo listino con la versione Model 3 RWD a trazione posteriore che costa al momento 41.490 euro. Anche se la potenza esatta di questa versione non viene menzionata ufficialmente sappiamo che eroga più di 300 CV (0-100 6,1 secondi), mentre le opzioni di carica sono fino a 11 kW in AC e fino a 250 kW in DC. L’autonomia dichiarata in WLTP è pari a 491 km. Le altre versioni sono la Long Range AWD con autonomia da 602 km (48.980 euro) e la versione Performance che può contare su due motori e la trazione integrale (0-100 km/h in 3,3 secondi), ma in questo caso l’autonomia è di 547 km e il prezzo è di 53.990 euro.

La dotazione della vettura si caratterizza per la presenza del grande schermo centrale da 15 pollici che permette di gestire il suo sistema multimediale proprietario integrato con navigazione sempre connessa, Route Planner che interagisce anche con la rete di ricarica Supercharger, inoltre non mancano app come YouTube, Disney+, Netflix, Spotify e giochi interattivi.

La sicurezza è garantita dal sistema di guida semi autonoma Autopilot (Standard, non Avanzato) che comprende tra le altre cose il Cruise Control Adattivo, il sistema di Autosterzatura, frenata Automatica d’Emergenza, Avvertimento di collisione frontale, Preavviso Collisione Laterale, rilevamento ostacoli e tanto altro. Le colorazioni della vettura sono 5.

Tesla Model Y

Salendo di gradino troviamo la Tesla Model Y, versione crossover della Model 3 e modello più venduto del marchio californiano e probabilmente anche il più versatile. Questo perché la Model Y garantisce spazio per cinque adulti e tutti i loro bagagli. Come se non bastasse ogni singolo sedile della seconda fila risulta ribaltabile, creando uno spazio di carico molto flessibile che permette di trasportare sci, mobili, bagagli e tanto altro. L'apertura del portellone consente l'accesso al pianale del vano bagagli posizionato in basso, facilitando e velocizzando le operazioni di carico e scarico.

Anche in questo caso le versioni sono tre: si parte dalla Model Y “base” offerta da 46.990 euro, spinta da un solo motore elettrico che scarica la potenza sulla trazione posteriore. In questo caso lo scatto da 0 a 100 km/h viene effettuato in 6,9 secondi e l’autonomia dichiarata è pari a 455 km. Al centro dell’offerta troviamo la variante Long Range con più autonomia, spinta da due motori e dotata di trazione integrale. In questo caso si raggiunge l’autonomia record di 533 km e lo scatto da 0 a 100 km/h è pari a 5 secondi netti (53.990 euro). Al vertice dell’offerta troviamo invece la variante Performance (due motori e trazione AWD) che brucia lo 0-100 km/h in soli 3,7 secondi e offre 514 km di autonomia (59.990 euro).

Ricca la dotazione tecnologica e di dispositivi dedicati alla sicurezza che ricalca quella vista sulla Model 3. Anche in questo caso non manca in grande display centrale da 15 pollici con cui è possibile gestire il sistema operativo proprietario che mette a disposizione la navigazione intelligente che aiuta ad evitare l’ansia da ricarica, inoltre non mancano giochi e applicazioni tra le più disparate. Tra i dispositivi di sicurezza segnaliamo il sistema di guida semi autonomia autopilot “standard”. La vettura è disponibile con cinque colorazioni

Tesla Model S

Al vertice della gamma Tesla troviamo l’ammiraglia Model S, berlina-coupé dotata di quattro portiere disponibile in due versioni (Model S e Plaid). La versione di accesso è dotata di ben 2 motori elettrici e di trazione integrale: già questa variante garantisce prestazioni da urlo, parliamo infatti di uno scatto 0-100 km/h effettuato in soli 3,2 secondi, la velocità massima è autolimitata a 250 km/h, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge i 634 km secondo il ciclo WLTP. Il prezzo di questa versione parte da 108.490 euro.

Al vertice della gamma troviamo la potentissima variante Plaid con più di 1000 CV erogati dai tre motori elettrici e scaricati sulla trazione integrale. Stiamo parlando di una delle vetture con le prestazioni più elevate del settore automotive: per raggiungere i 100 km/h da fermo la vettura impiega solo 2,1 secondi, mentre la velocità di punta arriva a 322 km/h. Ottima anche l’autonomia dichiarata che tocca i 600 km. La variante Plaid viene offerta ad un prezzo di listino che parte da 133.490 euro.

Dopo l’ultimo aggiornamento, la Tesla può essere equipaggiata con l’originale volante a cloche che può sostituire a richiesta quello tradizionale a tre razze. La seconda novità di spicco è l’enorme display centrale da 17 pollici dalla forma quadrangolare che sostituisce quello precedente dalla forma verticale. Questo display vanta una risoluzione di fino a 2200×1300 pixel e permette di sfruttare tanti svariati servizi multimediali, compresi gli abbonamenti TV in streaming, come Netflix. Il processore con fino a 10 teraflops di potenza permette anche un’esperienza di gaming ad altissimo livello all’interno dell’auto che raggiunge quello delle più moderne consolle di oggi. La compatibilità con i controller wireless ti permette di giocare da qualunque sedile. Oltre la plancia, anche i sedili posteriori sono ora implementati con un ulteriore schermo dedicato all’infotainment, posizionato proprio di fronte a questi ultimi. Dal punto di vista della sicurezza non manca il sistema di guida semi autonomia “Autopilot”.

Tesla Model X

La gamma Tesla viene completata dalla Model X, maxi-SUV che si basa sulla meccanica della “sorella” Model S. La caratteristica estetica principale di questo SUV e senza ombra di dubbio l’originale apertura verticale delle porte posteriori che imitano quelle di un falco. La gamma della vettura ricalca fedelmente quella della berlina da cui deriva, di conseguenza troviamo la versione d’accesso “Model X” proposta da 117.490 euro che mette a disposizione due motori elettrici e la trazione integrale che permettono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, mentre la velocità di punta è pari a 250 km/h (autolimitata). L’autonomia raggiunge i 574 km. Al top di gamma troviamo la variante Plaid con ben 1020 CV di potenza che permette al SUV Tesla di raggiungere ei 100 km/h da fermo in soli 2,6 secondi, la velocità di punta p 262 km/h e l’autonomia è pari a 543 km. Il prezzo della variante Plaid 137.490 euro.

Così come le motorizzazioni, anche la dotazione di accessori e dispostivi elettronici è uguale a quella della Model S. Di conseguenza, anche in questo caso troviamo l’enorme schermo da 17 pollici che si estende orizzontalmente e permette di gestire l’autopilot e le numerosissime “diavolerie” multimediali.

Tesla e gli ecoincentivi

Nella gamma targata Tesla, la Model 3 a trazione posteriore ha accesso all’incentivo nazionale Ecobonus proposto dal Governo italiano. Il contributo del bonus è pari a 3000 euro che diventano 5.000 nel caso in cui si rottama una vettura con omologazione euro 0, 1, 2, 3 e 4. Esistono inoltre degli incentivi regionali, ad esempio in Lombardia l’incentivo è pari a 6.000 euro in caso di rottamazione, di cui 2.000 euro sotto forma di sconto praticato dai rivenditori, o 2.000 € senza rottamazione, di cui 1.000 euro sotto forma di sconto praticato dai rivenditori. Per quanto riguarda invece la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, l’incentivo è pari a 4.000 euro, di cui 2.000 euro proposto come sconto praticato dai rivenditori. Se parliamo della Provincia Autonoma di Trento, l’incentivo è di 3.000 € in caso di rottamazione o 2.000 euro senza.