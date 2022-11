Range Rover e le altre: quali sono le "regine della sicurezza"

Nel 1997 il mondo dell’automobile vede arrivare sulla scena un sistema che cambierà radicalmente lo stesso approccio costruttivo delle case automobilistiche, perché nascono i test Euro NCAP che stravolgeranno il concetto di sicurezza. Nel corso degli anni queste prove sono divenute sempre più ricche e variegate, contribuendo a innalzare sensibilmente gli standard in fatto di sicurezza dei veicoli di nuova concezione che circolano sulle strade. Di pari passo con l’evoluzione e con i cambiamenti che stanno condizionando il settore dell’automotive, anche i test Euro NCAP stanno mutando, aggiungendo voci e prove impensabili solo fino a qualche tempo fa.

Nuove prove di sicurezza

Nei test Euro NCAP adesso vengono saggiate anche le qualità dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Questi dispositivi vengono messi alla prova sia per quanto riguarda il loro comportamento in situazioni ordinarie, come nel traffico autostradale o su strade a grande scorrimento, sia in situazioni straordinarie, come lo schivare gli ostacoli sulla carreggiata o nell’ipotesi di una frenata automatica di emergenza per rallentamenti imprevisti. Sono stati aggiunti anche dei punteggi positivi o negativi per quanto concerne la supervisione della capacità di guidare del conducente, attraverso delle telecamere e dei sensori a infrarossi presenti nell’abitacolo.

Altre introduzioni

Sulla scia di questi grandi cambiamenti, gli Euro NCAP aggiungono altre voci in passato trascurate, che riguardano i soggetti più vulnerabili. In un futuro vicino ci saranno delle prove con test ancora più severi per i sistemi di riconoscimento automatico di pedoni e ciclisti sulla strada, ormai quasi del tutto obbligatori nella dotazione standard delle auto. Grazie ad alcuni studi portati avanti, specie in Scandinavia, nei prossimi tempi verranno introdotti dei manichini di genere femminile, poiché le donne a causa della loro corporatura e fisionomia differente da quella degli uomini, sono più soggette a riportare lesioni gravi durante gli incidenti in auto, così come a un rischio di morte più alto.

Range Rover e Range Rover Sport: 5 stelle Euro NCAP

La nuova Range Rover, al pari della Range Rover Sport, ha guadagnato il punteggio massimo di cinque stelle agli ultimi test di sicurezza Euro NCAP. Entrambi i modelli si basano sulla versatile piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture) in metallo misto, che costituisce una solida base per avere un veicolo dalle tecnologie di assistenza alla guida all’avanguardia. La nuova Range Rover, disponibile con configurazioni a quattro, cinque e sette posti, è fino al 50% più rigida della precedente, mentre la Range Rover Sport è del 35% più rigida di prima. L’ultima generazione del lussuoso fuoristrada britannico ha guadagnato sul campo un punteggio dell’87% per la protezione dei bambini a bordo e del 72% per pedoni e ciclisti (VRU -Vulnerable Road Users), mentre la Range Rover Sport ha ottenuto un punteggio dell’85% per la protezione degli occupanti adulti. Entrambi i SUV hanno ottenuto l’82% per i sistemi di Safety Assist. In questo modo hanno potuto mantenere alto il buono nome, in fatto di sicurezza, costruito da questo modello che da sempre ha riscosso le cinque stelle a seguito delle dure prove nei crash test.

Quali sono le altre auto più sicure del 2022?

Oltre alle Range Rover e Range Rover Sport di cui abbiamo appena parlato, ci sono un’altra nutrita schiera di vettura che, nel corso del 2022, si sono distinte durante le aspre prove degli Euro NCAP. Le cinque stelle sono state ottenute da: KIA EV6, con uno straordinario punteggio di 90% per la sicurezza degli adulti; Lexus NX che ha avuto il punteggio di 91% per quanto riguarda la categoria dei Safety Assist; Mercedes-Benz Classe C con una clamorosa votazione del 93% per la salvaguardia degli occupanti adulti; Renault Mégane E-Tech che si distingue per un 88% nella protezione dei bambini; Volkswagen Polo e Taigo della stessa famiglia tedesca si sono messe in mostra, entrambe, per un punteggio di 94% per la protezione degli occupanti adulti; Volvo C40 Recharge che ha conquistato un 92% nella difesa dei passeggeri più grandi.