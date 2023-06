Range Rover Evoque 2023, caratteristiche, motori e prezzi del restyling

La seconda generazione della fortunata Range Rover Evoque si rinnova dopo quattro anni di onorata carriera senza stravolgere la ricetta che ha portato al successo questo SUV premium di dimensioni compatte. Quello della Range Rover Evoque 2023 è un restyling leggero che ha affinato alcune parti estetiche, oltre a portare numerose migliorie tecnologiche e di dotazione all’abitacolo che andremo a scoprire insieme in questo articolo.

Range Rover Evoque 2023: il design

Svelata poco dopo l'aggiornamneto della "sorella" Discovery Sport, l’Evoque restyling si riconosce per una nuova la nuova forma luminosa dotata di tecnologia LED Pixel, proposta di serie sugli allestimenti Dynamic HSE e Autobiography. Questi fari, separati da una inedita calandra, sono composti da Pixel con 67 LED e sfoggiano una grafica cesellata Signature abbinata alla tecnologia matrix avanzata e alla retroilluminazione super-red. sempre dal punto di vista estetico troviamo set di cerchi in lega di nuova concezione, con dimensioni fino a 21 pollici e colorazione inedite, tra cui spiccano l’Arroios Grey, il Tribeca Blue e il Corinthian Bronze.

Debutto il display curvo nell’abitacolo

Decisamente più corposo e interessante il restyling che ha riguardato gli interni dell’auto. L’abitacolo guadagna infatti un nuovo display curvo e flottante da 11,4 pollici posizionato al centro della console che permette di gestire le funzioni dell’infotainment Pivi Pro, a partire dall’impianto audio, passando dalla connettività per smartphone (Apple Carplay e Android Auto) e fino ad arrivare alla navigazione satellitare. Scompaiono i comandi separati della climatizzazione che adesso possono essere gestiti direttamente dal suddetto schermo “touch”. La parte bassa della console lascia spazio ad un ampio vano e alla base per ricaricare wireless gli smartphone.

Per quanto riguarda le personalizzazioni, segnaliamo la nuova finitura Moonlight Chrome sul volante, sulla consolle centrale e in altre zone degli interni. Nuovi anche i rivestimenti in tessuto misto lana Kvadrat e Ultrafabrics Ebony traforato con inserti in tessuto poliuretanico, ispirati ai tessuti di sartoria. Le versioni più ricche Dynamic HSE e Autobiography vantano di serie i rivestimenti in pelle Windsor caratterizzati da un inedito motivo di perforazione denominato Diamond Herringbone.

Motori elettrificati

Tutta la gamma di motorizzazioni beneficia di sistemi di elettrificazione e si apre con i motori a benzina, on tecnologia mild hybrid P160 e i P250 dotati di cambio automatico e trazione integrale AWD . Il P160 utilizza il tre cilindri 1.5 da 160 CV e il secondo il quattro cilindri 2.0 da 249 CV. Sul fronte dei diesel mild hybrid troviamo il quattro cilindri Ingenium da 2.0 litri, declinato nella versione D165 da 163 CV (disponibile manuale a trazione anteriore o automatica AWD) e la più potente D200 da 204 CV ( disponibile solo con cambio automatico e trazione AWD). Completa l’offerta l'ibrida plug-in P300e (cambio automatico e trazione AWD) equipaggiata col 1.5 benzina e una unità elettrica per una potenza complessiva di 309 CV. Il powertrain è ricaricabile in corrente continua, ed è alimentato da un batteria da 14,9 kWh che offre un'autonomia 100% elettrica fino a 62 km.

Allestimenti, dotazione e prezzi

La nuova Range Rover Evoque 2023 è declinata negli allestimenti denominati: S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. Viene introdotto anche il pacchetto opzionale Comfort Pack che include il Cabin Air Purification Plus, ovvero un sofisticato sistema di controllo della qualità dell'aria nell'abitacolo che utilizza la filtrazione PM2.5 e la gestione del CO2. La funzione Cabin Air Ionization con tecnologia nanoe X elimina invece i patogeni presenti nell’abitacolo. Infine, il Software Over The Air del Pivi Pro permette di aggiornare a distanza ben l'80% delle centraline della Evoque. La vettura può essere già ordinata ad un prezzo di listino cha parte da 49.800 euro.