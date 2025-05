Renault 4 E-Tech Electric: l'abbiamo provata, ecco come va

I francesi sparano la seconda cartuccia della nuova generazione di auto elettriche, quelle popolari. Renault 5 ha abbassato la soglia d'ingresso a 25.000€, e Renault 4 mette i muscoli alla stessa piattaforma per creare un SUV di segmento B da 4,17 metri. L'abbiamo messa alla prova per scoprire come se la cava con lo spazio (e il peso) aggiuntivo.



Sulla carta è un'auto da 30.000 euro, in realtà vedremo che il prezzo della versione che non costringe a troppe rinunce è di 35.000€ per la techno da 400 km di autonomia.



Prima di raccontare come va, ecco i numeri fondamentali: 4,14 metri di lunghezza, lei è fatta anche per la città. 420 litri nel bagagliaio, nella media (ma alcune concorrenti fanno meglio). Passo? 2,62 metri, non male ma 5 adulti meglio evitarli nei viaggi più lunghi.

Due versioni di motori e batterie: prova su strada 150 cv (52 kWh)

Sotto la scocca si può scegliere tra 2 motori e 2 batterie: la 42 kWh arriva a 120 cv (225 Nm), 300 km di autonomia per questa Urban che c'è solo in versione base. è lei quella da meno di 30k, se volete un suv cittadino. L'altra batteria è da 52 kWh: non è enorme, ma permette qualche viaggio in più anche perché si ricarica più velocemente, fino a 100 kW in DC. Promette 400 km con un "pieno" e ha un motore più potente: 150 cv e 245 Nm. Entrambe le batterie utilizzano la chimica NMC, la prima a 3 moduli, la seconda con 4 moduli.



Come va? Rispetto alla Renault 5 ci troviamo innanzitutto su un'auto più spaziosa, e poi su un mezzo con una taratura leggermente più morbida in ammortizzazione. Non si guida male, ma si capisce che qui il taglio è più da famiglia, sebbene apprezziamo il setup che resta tendente al rigido: smorza discretamente le buche ma non si corica troppo e in questo mitiga il rollio.

Buono il comfort acustico, ma resta un fruscio fastidioso dagli specchietti (aerodinamico) in autostrada e la scelta di ridurre il peso ha costretto a fare economia sui materiali fonoassorbenti, con il risultato che il rotolamento si percepisce di più.

Il motore da 150 cv è reattivo e non fatica mai: guidato al trotto consuma davvero pochissimo, tra 11 e 13 kWh/100 km in contesti cittadini o extra-urbani poco spinti. Una media di viaggio realistica sta tra i 13 e i 15 kWh / 100 km (340/400 km di autonomia reale per la 52 kWh). E in autostrada? Andrà fatto un test più approfondito, ma da un primo contatto sembra raggiungere consumi di 24/25 kWh / 100 km.

I numeri di Renault 4 E-Tech Electric

C'è un numero da citare prima degli altri quando si parla di Renault 4: 8 milioni. Dal 1961 al 1992, infatti, Renault 4 di precedente generazione è stata venduta in cento Paesi in tutto il mondo, raggiungendo quota 8.135.424 unità prodotte. Passando ai numeri moderni, invece, Renault 4 si presenta con un bagagliaio da 420 litri in un'auto da 4,14 metri con una soglia di carico da 61 centimetri per facilitare le operazioni... oppure da usare come una seduta.

Vale la pena notare le caratteristiche di versatilità dell'auto: inn 4,14 metri, incatti, trovano posto oggetti lunghi poco più di 2 metri, come un classico Billy dell'Ikea, senza contare che è tra le poche compatte (B SUV) che può trainare una roulotte leggera (750 chilogrammi).

Interessante il caricatore AC da 11 kW che è bidirezionale: supporta il V2L in uscita (3,6 kW per connettere un elettrodomestico) ed è predisposto per il V2G. In corrente continua, invece, la potenza è dk 80 kW per la batteria più piccola o 100 kW per quella da 52 kWh. Renault 4 supporta anche il Plug&Charge (arriverà tramite aggiornamento software) per caricare alle colonnine veloci senza usare una tessera o un'app.

Prezzi e allestimenti in Italia

Evolution è l'allestimento da meno di 30.000€ (29.900€) con la batteria da 40 kWh, anche se con la batteria da 52 kWh costa 32.900€. Qui troviamo di serie il climatizzatore automatico, la strumentazione digitale da 7", fari Full LED, keyless per l'ingresso in auto, cruise control non adattivo, touchscreen da 10,2", retrocamera e sensori di parcheggio, la pompa di calore, Android Auto Wireless e Apple CarPlay Wireless. Gli ADAS inclusi sono praticamente quelli obbligatori e bisogna accontentarsi dei cerchi in acciaio (18"). Infine i sedili anteriori hanno regolazioni manuali, e solo quello del conducente si può alzare e abbassare.



Techno aggiunge le 2 prese USB-C posteriori, le luci ambientali davanti, i cerchi in lega da 18", caricatore wireless per lo smartphone e le palette al volante per cambiare l'intensità della frenata rigenerativa e aggiungere la one pedal driving. Inoltre cresce la dimensione della strumentazione digitale (ora a 10,3") e arriva openR link sull'infotainment, con il sistema operativo Google integrato con ChatGPT.

Inclusi di serie anche gli specchietti esterni completamente elettrici (ripiegabili, regolabili e riscaldabili), entrambi i sedili anteriori regolabili in altezza, il rivestimento jeans per i sedili e il volante multifunzione.

Chiude la gamma, che alla Techno aggiunge i vetri posteriori oscurati, i sensori anteriori e laterali per il parcheggio (automatico), i cerchi da 18" diamantati, il riscaldamento per i sedili anteriori, la regolazione lombare elettrica per quello del conducente, il volante riscaldabile e il tetto nero a contrasto con la carrozzeria.Considerato che(e la Icon), il vero prezzo di questa Renault 4 è di 34.900€ perché è lui l'allestimento più equilibrato: dichiara 399 km con una carica. Le consegne inizieranno da giugno 2025 in Italia.