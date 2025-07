Renault 5 Turbo 3E: la supercar 100% elettrica

Con la 5 Turbo 3E, Renault reinventa un’icona: lo fa unendo la tradizione sportiva delle celebri Turbo e Turbo 2 al meglio della tecnologia elettrica di nuova generazione. Il risultato è una compatta iper-performante, estrema nella dinamica, sorprendente nella tecnica e pronta a lasciare il segno nella storia del marchio.

Sviluppata in collaborazione con Alpine, Renault 5 Turbo 3E si affida a una piattaforma dedicata da 800 volt, motori elettrici posizionati nelle ruote posteriori e una batteria da 70 kWh installata sotto il pianale. Il pacchetto meccanico garantisce 555 CV complessivi e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. Con una ricarica ultraveloce da 350 kW in corrente continua, bastano 15 minuti per ripristinare l’80% della carica.

Design, ingegneria e tecnologia convergono in un’auto che rompe gli schemi e inaugura una nuova categoria: quella delle supercar compatte.

L’estetica si ispira chiaramente al passato. Gli elementi stilistici riprendono fedelmente le proporzioni delle Turbo anni ’80, con paraurti sporgenti, parafanghi scolpiti, spoiler aggressivo e fari squadrati a LED. Le dimensioni sono compatte (4,08 m di lunghezza) ma con una carreggiata larga (2,03 m), in linea con i canoni delle vere supercar.

Il baricentro ribassato, unito alla leggerezza della carrozzeria in carbonio, massimizza le prestazioni su strada e in pista. L’aerodinamica attiva e i flussi d’aria gestiti da prese intelligenti garantiscono non solo un look scenografico, ma anche efficienza e stabilità alle alte velocità.

Il layout tecnico prevede due motori posteriori da 200 kW ciascuno, posizionati direttamente nelle ruote: una soluzione che consente maggiore agilità, coppia immediata (4.800 Nm) e libertà progettuale, eliminando gli ingombri tradizionali. L’autonomia dichiarata supera i 400 km nel ciclo WLTP, con la ricarica completa in AC (11 kW) ottenibile in circa 8 ore.

Renault 5 Turbo 3E, interni racing e tecnologia connessa

L’abitacolo è puro DNA motorsport. Due posti secchi, sedili avvolgenti con cinture a sei punti, plancia e rivestimenti in Alcantara, inserti in fibra di carbonio e un freno a mano verticale pronto per il drifting.

L'impianto di infotainment si affida a due display OpenR da 10,1” e 10,25”, connessi a Google tramite OpenR Link: la suite consente pianificazione delle ricariche, navigazione avanzata e accesso a servizi digitali in continua evoluzione. Il cruscotto, moderno ma ispirato alle Turbo classiche, offre una lettura chiara e immediata dei dati essenziali.

Tra le funzionalità più avanzate c’è il pulsante boost sul volante, che offre un surplus di potenza in accelerazione, mentre la frenata rigenerativa è regolabile su quattro livelli. Le modalità di guida MULTI-SENSE includono Regular, Snow, Sport e Race, con funzione drift attivabile.

Personalizzazione totale e produzione limitata

Renault ha progettato la 5 Turbo 3E anche per essere esclusiva. Ogni esemplare sarà completamente personalizzabile sia esternamente che internamente: dalle livree ispirate alle storiche versioni da gara, come la “Tour de Corse 1982”, fino ad abbinamenti cromatici esclusivi creati insieme ai designer Renault. I clienti potranno definire colori, rivestimenti e finiture per creare un esemplare irripetibile.

La produzione sarà limitata a 1.980 unità numerate, in omaggio all’anno di debutto della prima R5 Turbo. Ogni acquirente potrà scegliere, a richiesta, il proprio numero di serie. Le prenotazioni sono aperte dal 22 aprile, con possibilità di fissare un appuntamento presso la rete Renault per firmare un voucher di prenotazione da 50.000 euro, che garantirà priorità sull’ordine. Il prezzo di lancio per i primi 500 esemplari è fissato a 155.000 euro.

Le personalizzazioni verranno realizzate nel corso del 2026, mentre le prime consegne sono previste per il 2027. I mercati coinvolti includono Europa, Regno Unito, Turchia, Medio Oriente, Giappone e Australia.

Renault 5 Turbo 3E rappresenta il manifesto della nuova visione del marchio francese: un mix tra heritage, innovazione e audacia tecnica. L’auto non solo celebra il glorioso passato sportivo della Casa, ma afferma con decisione il suo posizionamento nel mondo delle alte prestazioni elettriche.

Accanto alle city car elettriche Renault 5 E-Tech e Alpine A290, la 5 Turbo 3E

completa un trittico votato alla sportività e all’evoluzione tecnologica. Un’opera ingegneristica che parla di passione, futuro e potenza, pronta a conquistare i puristi dell’auto e gli appassionati di guida adrenalinica.