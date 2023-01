Renault, in arrivo un nuovo caricabatterie V2G super efficiente

Tre anni di ricerche e 11 brevetti depositati: questi i numeri del nuovo caricabatterie di bordo ad alto rendimento sviluppato dal Gruppo Renault in collaborazione con il CEA (ente di ricerca pubblico francese, tra i più importanti al mondo nel campo di microelettronica e nanotecnologie ndr). Tale convertitore di potenza, dotato di architettura elettronica integrata direttamente nel caricatore del veicolo, riduce del 30% le perdite energetiche, velocizza le operazioni di ricarica e, soprattutto, il V2G permette di restituire alla rete una parte dell’energia immagazzinata nella batteria.

Caricabatterie compatto e performante

L’innovativo caricabatterie, che potremo vedere su tutte le vetture della Losanga entro la fine del decennio, deve le sue caratteristiche ai materiali semiconduttori utilizzati dai due team di ricerca e sviluppo che ne condividono i brevetti. Si tratta dei cosiddetti Wide Band Gap, come il nitruro di gallio (GaN) e il carburo di silicio (SiC), che consentono una riduzione delle perdite di energia fino al 30%, sia in fase di conversione che di riscaldamento: ciò facilita anche il raffreddamento del sistema stesso di conversione. Inoltre, l’ottimizzazione dei componenti, sia attivi (semiconduttori) che passivi (condensatori, bobine di componenti induttivi), permette di abbattere anche costi e volume complessivo. Quest’ultimo è stato notevolmente ridotto anche grazie all’utilizzo di materiali in ferrite e al processo di stampaggio “Power Injection Molding”, particolare tecnica a iniezione di potenza.

Ricarica rapida e bidirezionale col V2G