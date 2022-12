Renault Austral: è lei la Best Buy Car of Europe 2023

Nata sono una buona stella, verrebbe da dire. Nuova Renault Austral, il SUV di segmento C della casa francese, non è ancora arrivato nei concessionari e ha già ricevuto il più ambito premio del noto concorso europeo Autobest, come “Best Buy Car of 2023”. Con lei in lizza per conquistare il gradino più alto del podio erano presenti anche la Opel Astra, arrivata seconda e la Peugeot 308, sul gradino più basso. Tra le altre finaliste del concorso si segnalano anche Dacia Jogger, Honda Civic e Toyota Aygo X. Un premio che, per il secondo anno consecutivo, giunge nelle mani del costruttore francese, proprietario anche del marchio Dacia che sollevò il premio nel 2022 grazie alla Spring, la sua piccola citycar elettrica.

L’auto giusta al momento giusto

Nell’infinito elenco di auto elettriche che ormai si accingono ad assalire il mercato, Renault Austral rappresenta una certezza, con forme piuttosto classiche (quelle del suv, ora sulla cresta dell’onda), delle motorizzazioni brillanti e tecnologiche (tutte elettrificate, dal mild-hybrid fino ad un sofisticato sistema ibrido), con un design ricercato e non banale e, per concludere, un prezzo altamente concorrenziale, con un listino a partire da circa 32.000 euro.

Tutte componenti che hanno contribuito ad assegnarle l’ambito premio, rappresentando delle risposte concrete e razionali alle richieste del sempre più confuso automobilista attuale. L’incertezza dell’alimentazione elettrica, la non adeguata infrastruttura italiana e la sempre costante “ansia da ricarica” rendono Austral l’auto giusta al momento giusto, con una motorizzazione che può promettere fino a 20 km al litro, nonostante una stazza importante e un peso tipico da vettura di questo tipo. “ Austral rappresenta il nuovo livello di Renault, un cambio di paradigma importante rispetto al passato, nonché il miglior prodotto mai presentato finora ”, commenta Dan Vardie, fondatore e presidente di Autobest.

Tra i parametri presi in considerazione dalla giuria di ben 31 membri, uno per ogni paese, si trova ovviamente il design, le tecnologie innovative, sia al servizio della connettività ma anche dal punto di vista meccanico ma, soprattutto, il prezzo in funzione degli allestimenti proposti e la rete di servizi.

Hyundai Ioniq 6 è l’auto “Ecobest”

C’è da festeggiare anche in casa Hyundai, infatti tra i vari premi in palio vi è anche l’altrettanto ambito “Ecobest”, assegnato alla vettura capace di rappresentare il miglior livello di efficienza in relazione all’alimentazione da cui è caratterizzata. I giudici hanno infatti apprezzato la Ioniq 6 e la sua filosofia da Streamliner, ovvero la forma particolarmente affusolata della carrozzeria, completamente votata all’efficienza aerodinamica per la riduzione del cx, grande nemico dei consumi e dell’autonomia. L’auto elettrica della casa di Seul è infatti in grado di raggiungere un’autonomia massima in ciclo WLTP di ben 600 e passa km, sorprendete considerando la sua batteria da 77,4 kWh.