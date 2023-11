Castel San Giovanni via della Cascinetta. È da qui, nell’area industriale di questo paese di quindicimila abitanti, nel Piacentino, che Renault gira pagina e rivoluziona la sua logistica del post vendita inaugurando il suo nuovo Centro di distribuzione europeo e sintetizzando con l’hastag #aftersolution le strategie operative più importanti e le imminenti sfide che l’attendono. Trentamila metri quadrati di superficie, un complesso nato in soli sei mesi, nel rispetto dei maggiori requisiti di sostenibilità, un movimento giornaliero di venti Tir, per il carico e lo scarico di 38 mila pezzi di ricambio destinati a tutta l’Italia e alla Svizzera e provenienti da Francia (Renault) e dalla Romania (Dacia).

Una tempistica automatizzata quasi completamente in grado di assicurare che un pezzo di ricambio ordinato da concessionari e officine entro le 17 venga consegnato il giorno dopo. Comprensibile, quindi, l’orgoglio con cui l’ad di Renault Italia, Raffaele Fusilli, ha incorniciato la presentazione del nuovo complesso. “ I valori dell’azienda sono sempre gli stessi e con l’aftersolution li interpretiamo al meglio guardando a chi ci interessa di più: le persone. Persone che amano sì, e si accostano al mondo digitale, ma che non debbono e non vogliono perdere il contatto e la relazione con altre persone. Non tutto il mondo digitale è straordinariamente positivo ma è anche vero che il nostro aftersolution regala ai nostri clienti tempo di qualità per vivere meglio, per dedicarsi ad altro. Vede, gli esseri umani sono sostanzialmente pigri e tutto ciò che si può fare senza muoversi viene apprezzato anche da chi acquista un’auto. Ebbene ecco, quindi, che la digitalizzazione, che in questo nuovo complesso si realizza al meglio, ci aiuta ad andare nella direzione giusta. Perché questo luogo esprime i valori dell’azienda ", ha dichiarato Fusilli.