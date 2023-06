Renault Twingo, la designer Sabine Marcelis reinventa l’iconica citycar

La Renault Twingo compie 30 anni e per celebrare degnamente questo anniversario, la Casa del Rombo ha deciso di rivolgersi alla celebre designer e artista contemporanea, Sabine Marcelis, per realizzare una inedita interpretazione della prima generazione dell’iconico modello francese lanciata nell’ormai lontano 1993.

Giochi di trasparenza e interazione tra colore e materiali

Questo particolare progetto è nata dopo uno studio dettagliato della citycar d’oltre alpe con l’obiettivo di ricreare i suoi tratti distintivi, a partire dalla sua inconfondibile silhouette monovolume, passando peri suoi fari caratteristici e fino ad arrivare la suo interno modulare in gradi di regalare un’incredibile sensazione di spazio e luminosità. Marcelis ha “giocato” con la trasparenza e l’interazione tra colore e materiali, realizzando una Twingo unica nel suo genere, ma nello stesso tempo fedele all’essenza della vettura originale, nata ben 30 anni fa.

Designer eclettica e influente

La designer olandese è diventata famosa per le sue opere contemporanee caratterizzate da forme essenziali ed eleganti e per la sua particolare abilità a “giocare” con la luce e per la padronanza con le moderne tecnologie utilizzate per plasmare i materiali. Recente vincitrice dell’ELLE DECO International Designer of the Year Award, Sabine Marcelis si è affermata come una delle designer più influenti al mondo. Le sue creazioni hanno colpito il pubblico di tutto il mondo, compresi gli appassionati di arte e design ad Art Basel che i visitatori dei musei sparsi in tutto il globo.

Sabine Marcelis ha dichiarato:

La collaborazione con Renault è iniziata con un invito a ripensare Twingo per celebrare il suo 30° anniversario. Ė stata una formidabile opportunità e una nuova area da esplorare per me, in quanto non avevo mai progettato un’auto prima. Lavorare con un’auto tanto emblematica e popolare è stata una vera e propria sfida, soprattutto tenendo conto della portata del progetto. Mi ha dato l’opportunità di creare qualcosa di veramente innovativo e memorabile.

Il legame tra passato e presente

Dopo Mathieu Lehanneur, che ha omaggiato la 4L con Suite N°4, e Pierre Gonalons che ha reinterpretato R5 Diamant, Sabine Marcelis ha creato la sinergia perfetta per celebrare l’anniversario dell’iconica Twingo. Una concept-car, unica e inattesa, che rappresenta il punto di incontro tra la storica Twingo e la visione artistica della designer.