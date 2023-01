Rete di ricarica ad alta potenza, Mercedes pronta a realizzare la sua infrastruttura

Il futuro dell'automotive è indiscutibilmente nell'elettrico e tutto si sta muovendo in quella direzione. Le case automobilistiche, ognuna con i propri tempi, si stanno adoperando per farsi trovare pronte quando il futuro sarà finalmente presente e la tedesca Mercedes-Benz non sembra fare eccezioni, anzi. La casa automobilistica di Stoccarda è tra le industrie che procede a passo più spedito verso il domani, come dimostra l'ultimo annuncio effettuato durante il Ces 2023 in corso di svolgimento a Las Vegas, durante il quale Mercedes ha rivelato di star lavorando a un piano di vasta portata per il lancio di una rete globale di ricarica ad alta potenza.

L'infrastruttura proprietaria di Mercedes-Benz partirà dal nord America ma è in previsione la sua costruzione anche in Europa e in Cina, mercati chiave per la casa automobilistica. L'inizio dei lavori è in programma per i prossimi mesi negli Stati Uniti e in Canada con l'obiettivo di arrivare alla conclusione dei lavori prima della fine del decennio, quando Mercedes-Benz intende offrire un portfolio di prodotti esclusivamente elettrici. Infatti, l'infrastruttura è funzionale a supportare i nuovi prodotti della casa automobilistica di Stoccarda, che guarda con lungimiranza al mercato all-electric in un arco temporale che si estende nel medio-breve periodo. Ovviamente, il tutto dipende dalle condizioni del mercato e l'ultimo anno in tal senso ha inferto una frenata ma le previsioni sono positive.

La rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz migliorerà notevolmente l'esperienza di ricarica dei clienti, accelererà il percorso verso un futuro completamente elettrico e creerà un asset infrastrutturale globale di grande valore per il futuro. Sono previsti anche degli hub di ricarica da realizzare nelle città principali e nei centri urbani, in posizione privilegiata nei pressi delle grandi arterie stradali e dei nodi di scambio. L'obiettivo finale che Mercedes-Benz persegue è l'installazione di oltre 10.000 punti di ricarica ad alta potenza in tutto il mondo, che potranno essere prenotati dai clienti della casa di Stoccarda ma anche dagli altri automobilisti, al fine di incoraggiare la diffusione dell'elettrico. Negli Stati Uniti, dove il progetto è pronto a prendere il via già nei prossimi mesi, tra i partner del progetto ci sono MN8 Energy, operatore-proprietario, leader nel settore delle energie rinnovabili e delle batterie di accumulo negli Stati Uniti, e ChargePoint, specialista leader nella progettazione e realizzazione di reti di ricarica.

Oltre alla rete di ricarica veloce, al Ces 2023 di Las Vegas, Mercedes-Benz ha presentato alcune implementazioni tecnologiche per le sue vetture, che diventeranno strumentali all'utilizzo dell'elettrico. Il cambio automatico di corsia (ALC), infatti, porta i sistemi avanzati di assistenza alla guida a un livello superiore nel mercato nordamericano mentre la guida autonoma di livello 3 con Mercedes-Benz, Drive Pilot, che è già disponibile in Germania, arriverà in Nevada e California nel 2023. È stata portata a un livello superiore la partnership con Apple Music e Universal Music Group (UMG), che offre un'esperienza sonora in auto di altissimo livello con Dolby Atmos, mentre in nord America debutta l'intrattenimento digitale ottimizzato in auto con Zync. Quindi, durante il Ces 2023 di Las Vegas, la casa di Stoccarda ha fatto sfilare la sua Vision Eqxx, la Mercedes-Benz più efficiente mai costruita.