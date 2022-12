Mercedes-Benz, un 2022 di successo in Italia

Se il mercato dell’automobile in Italia, nel corso dei primi undici mesi del 2022, ha avuto un andamento negativo con una decrescita dell’11,6% rispetto al 2021, non si può dire lo stesso per quanto riguarda Mercedes-Benz. Al netto delle varie criticità, il lusso risponde presente e la Stella di Stoccarda si inserisce in questo segmento a piene mani. Sono 44.000 le vetture a marchio Mercedes immatricolate nei confini italiani nel corso dell’anno, alle quali si sommano le 4.800 smart, risultato che porta quest’ultimo brand sul podio delle elettriche più vendute.

Una crescita in ogni segmento

In questo trend positivo, Mercedes-Benz beneficia di una crescita nella quota di mercato all'interno del segmento XEv che, con il 18,5%, colloca le auto elettriche di Stoccarda al primo posto tra i marchi premium. Una spinta alle vendite è dipesa anche dai veicoli di fascia più alta della gamma Mercedes, con Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Classe G che agguantano nuovi primati per il mercato italiano. Assolutamente buono anche il riscontro di risultati offerto da Mercedes-Benz Vans, con 9.000 veicoli immatricolati e una domanda talmente ampia che, a causa di una disponibilità limitata di prodotto, verrà soddisfatta soltanto nel 2023. Con 800.000 passaggi in officina, 500.000 vetture servite e 43.000 service contract stipulati, il 2022 è stato sicuramente l’anno del settore After Sales, utile nel garantire la loyalty dei clienti della Stella.

I positivi lanci del 2022

Nel corso dell’anno, Mercedes-Benz ha lanciato diverse nuove vetture: la SL AMG, che ha dato una ventata di aria fresca nella fascia più alta del mercato; la nuova GLC, SUV campione di vendite, e le nuove generazioni di Classe A e Classe B, migliorate in ogni aspetto per rispondere alle esigenze di chi cerca il lusso anche nelle fasce più basse. La famiglia Mercedes-EQ, con il debutto della nuova EQE, anche nella versione SUV, e dell’EQS SUV ha impostato un nuovo approccio alla fascia più esclusiva del mercato full electric.

Le parole del presidente di Mercedes-Benz Italia

Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: “Il nostro portafoglio prodotti si sta rifocalizzando verso quella che è per elezione la sua fascia di riferimento. Stiamo reinterpretando i tre segmenti di mercato in cui siamo presenti - Top End Luxury, Core Luxury ed Entry Luxury - garantendo allo stesso tempo un business più efficiente dal punto di vista dei margini per la nostra rete di vendita e un’offerta di maggior valore per i nostri clienti, sia nel canale dei privati che in quello professionale. I primi riscontri premiano questa strategia che si sta dimostrano oltre che efficace, apprezzata e coerente con i nostri brand. Negli ultimi anni l’industria automobilistica è stata protagonista di un’accelerazione mai vista prima, in quasi 140 anni di storia. Dalla spinta all’elettrificazione ad un cambio epocale nella percezione stessa dell’automobile da parte dei nostri clienti. La ‘luxury strategy’ è la nostra risposta, una strategia che ridefinisce posizionamento, prodotti e modello di vendita, ponendo sempre di più il cliente al centro. Questa nuova ‘esperienza di lusso’ passa anche attraverso la trasformazione contrattuale del rapporto con i nostri partner e un inedito modello distributivo, che prevede l’uniformità di prezzo su tutto il territorio. In questo cambiamento, la nostra rete continuerà a rappresentare quel patrimonio di valore e professionalità alla base del successo del nostro brand. Il nuovo business model ci permetterà di garantire la medesima esperienza esclusiva e di lusso a chi desidera vivere il brand e l’esperienza di acquisto in maniera puramente digitale, esclusivamente fisica, o mista, sfruttando le potenzialità di entrambi i canali”.