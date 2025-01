Un ritorno al futuro: primo contatto con la Fiat Grande Panda

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ritorno al futuro. Eccola Grande Panda, l’attesissima new one Fiat pronta a conquistare il mercato con la sua doppia personalità, vintage e futuribile. Un family mover presentato al Lingotto, lo storico stabilimento torinese, come un blockbuster degli anni Ottanta.

“Con Grande Panda riporteremo l’Europa sul sedile di guida, sarà per noi il veicolo chiave per difendere il nostro mercato dai nuovi marchi”, dice Olivier Francois, ceo di Fiat. “Riporterà in auge il segmento B, nel quale eravamo fortissimi, una nostra sfida che si aggiunge alla scelta delle motorizzazioni: al momento i clienti vogliono l’elettrificazione, per questo Grande Panda sarà ibrida o elettrica, con prezzi che non la renderanno soltanto una low cost car ma una love cost, un’auto da amare, che saprà regalare sorrisi e good memories”.

Ed è dalla pista del Lingotto che parte il nostro test drive di Grande Panda, un’auto che seduce già al primo sguardo, con colori energetici, dal giallo lemon al rosso passione, fari PXL LED che rimandano ai videogiochi degli anni Ottanta e alle finestre a forma di cubo del Lingotto, con la scritta PANDA in rilievo 3D sulle portiere e il logo FIAT sul retro, oltre a un particolare effetto lenticolare sul montante C che crea un’illusione ottica, passando dal logo FIAT alle quattro strisce classiche del marchio. Dentro interni con ampi spazi di stivaggio in posti inaspettati, come i 13 litri nella plancia ricoperta con un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bamboo, non per niente il cibo dei panda, mentre le componenti di alluminio e plastica sono state ricavate da 140 cartoni per bevande riciclati e miscelati.

Due le versioni: ibrida con un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri, 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive” e per il test drive la versione elettrica, nell’allestimento La Prima: batteria da 44 kWh, motore elettrico da 83 kW (113 CV) che raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi, muovendosi con scioltezza e garantendo una guida rilassata lungo le strade trafficate che da Torino portano alla palazzina di caccia di Stupinigi. E quando finisce l’autonomia di 320 km niente paura di sporcarsi le mani srotolando il cavo di ricarica, perché la Grande Panda ha una novità mondiale: un cavo di ricarica AC integrato e retrattile che esce e scompare in pochissimi secondi da un portello sul frontale capace di ricaricare fino a 7 kW, completando una carica dal 20% all'80% in 4 ore e 20 minuti, e che si aggiunge alla porta di ricarica rapida DC standard con una potenza di 100 kW, in grado di completare una carica in 27 minuti.

Due gli allestimenti di questa versione elettrica, prodotta come l’ibrida in Slovenia e sulle strade dal 21 marzo, primo giorno di primavera, la top di gamma Grande Panda La Prima e la Grande Panda RED, con un’offerta di lancio di base che parte da 22.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Ordini già aperti, con 2 elettriche rosse già opzionate dal frontman degli U2 Vox Bono.