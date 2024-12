La rivoluzione green arriva in Vaticano: Mercedes-Benz consegna la prima Papamobile elettrica

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La partnership

La Papamobile

Il Vaticano abbraccia l’innovazione e la sostenibilità con l’arrivo della prima Papamobile completamente elettrica. Realizzata da Mercedes-Benz sulla base della nuova Classe G, questa vettura unica combina tecnologia avanzata, design su misura e un impegno concreto per l’ambiente. Consegnata in tempo per il Giubileo 2025, simboleggia gli ideali di tutela del Creato promossi da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’.

La partnership

Mercedes-Benz celebra la sua storica partnership con il Vaticano, lunga quasi un secolo, presentando la prima Papamobile completamente elettrica. Basata sulla nuova Classe G elettrica, questa vettura rappresenta un simbolo di innovazione e sostenibilità, in linea con i valori di Papa Francesco, da sempre sensibile alle tematiche ambientali. Realizzata a mano e adattata per rispondere alle esigenze specifiche del Santo Padre, questa Papamobile consentirà al Papa di spostarsi in maniera ecologica e a zero emissioni, in particolare in occasione del Giubileo del 2025, che attirerà milioni di fedeli da tutto il mondo. La consegna ufficiale è stata curata da Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, che ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione storica e il ruolo del design innovativo nell’assicurare sicurezza, efficienza e sostenibilità.

La Papamobile

La trasmissione elettrica della Papamobile è progettata appositamente per consentire velocità estremamente ridotte e garantire movimenti fluidi durante le apparizioni pubbliche, rappresenta un simbolo concreto dell’impegno verso la sostenibilità.

Questo si collega direttamente ai principi espressi nell’enciclica, dove Papa Francesco sottolinea con forza l’urgenza di adottare modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente e delle generazioni future. L’uso di tecnologie a basso impatto ambientale, come nel caso di questo veicolo, diventa così un gesto pratico che riflette gli ideali promossi dal Pontefice per un mondo più equo e sostenibile.