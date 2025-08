On The Road 2025: a Rimini torna l’esperienza educativa al fianco delle Forze dell’Ordine

Dopo il successo dell’edizione 2024, il progetto educativo “On The Road” torna nel Comune di Rimini per offrire a cinquanta giovani l’opportunità di vivere un’esperienza unica: una settimana a stretto contatto con le Forze dell’Ordine, tra pattugliamenti, emergenze e prevenzione, per scoprire dall’interno il significato concreto di legalità e cittadinanza attiva.

Il progetto

Promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinato localmente dalla Prefettura di Rimini, il progetto è organizzato dall’associazione Ragazzi On the Road, realtà che da oltre diciotto anni punta sull’educazione esperienziale per formare cittadini consapevoli e responsabili. Dal 21 al 27 agosto 2025, in concomitanza con il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli presso la Fiera di Rimini, cinquanta ragazze e ragazzi dai 16 anni in su – provenienti da tutta Italia – saranno affiancati a corpi come la Polizia locale, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, vivendo in prima linea le attività quotidiane delle Forze dell’Ordine. L’iniziativa prevede una giornata inaugurale di formazione presso la Prefettura, per preparare i partecipanti alle esperienze sul campo.

Educare attraverso l'esperienza

Nato nel 2007 in provincia di Bergamo, “On The Road” è oggi una best practice riconosciuta anche a livello internazionale: attivo in oltre 150 Comuni, 5 Regioni e 12 Province, ha già coinvolto più di 1.400 giovani. Il cuore del progetto è chiaro: educare attraverso l’esperienza, costruendo un patto di responsabilità condivisa in cui i giovani non sono spettatori, ma protagonisti della sicurezza e della legalità nei territori.

Il programma

Durante la settimana, ogni partecipante sarà assicurato e seguito da un’équipe educativa qualificata, composta da psicologi del traffico, educatori professionisti e operatori della prevenzione, per garantire non solo la sicurezza delle attività ma anche

una riflessione pedagogica sui temi affrontati. Le candidature sono aperte fino al 10 agosto 2025. Per partecipare basta compilare il modulo online disponibile sul sito ufficiale dell’associazione: www.ragazziontheroad.it