Sacs Tecnorib e Pirelli: 20 anni di mare, design e velocità

Una storia di mare, velocità e design lunga vent’anni. È quella scritta da Sacs Tecnorib e Pirelli, che celebrano due decenni di collaborazione nella creazione di Maxi-Rib dallo stile inconfondibile e dalle prestazioni elevate. Nata nel 2005, la partnership ha trasformato la passione per la sportività in una gamma di imbarcazioni che hanno saputo conquistare armatori in tutto il mondo, imponendosi come riferimento nel panorama della nautica di alta gamma.

Gli esemplari

Con oltre 1000 esemplari prodotti e una presenza commerciale in 19 paesi, la collezione di Speedboats a marchio Pirelli solca oggi le acque dalla Florida all’Australia, passando per il Mediterraneo, con un fatturato annuo che supera i 20 milioni di euro. Per festeggiare il traguardo, è stato organizzato un evento esclusivo presso la storica Villa Bicocca degli Arcimboldi, quartier generale di Pirelli. Un’esposizione celebrativa ha ripercorso le tappe principali dell’evoluzione del brand, dal primo PIRELLI P ZERO™ 770 all’ultima ammiraglia PIRELLI 50, tra design avveniristici, innovazione tecnologica e uno stile sempre riconoscibile.

La collaborazione

“Una collaborazione longeva e strategica, fondata sulla condivisione di valori forti come innovazione, sportività e glamour”, ha dichiarato Marco Maria Tronchetti Provera, SVP di Pirelli Design & Assets Conversion. “Questi vent’anni rappresentano un punto di partenza per affrontare le nuove sfide con la stessa determinazione”. “Un progetto ambizioso che abbiamo portato avanti con coerenza e visione internazionale”, ha aggiunto Gianni De Bonis, fondatore di Tecnorib, sottolineando l’orgoglio per un percorso capace di coniugare identità e innovazione.

Il futuro della partnership

Per Matteo Magni, presidente e Ceo di Sacs Tecnorib, il futuro della partnership punta ora su sostenibilità e crescita globale, con un occhio sempre attento allo sviluppo di nuove soluzioni e linguaggi stilistici.

Dalla grinta del PIRELLI 1400, premiato con il Red Dot Design Award, al comfort raffinato del PIRELLI 1100 Cabin, passando per il potente 1900 e l’agile PIRELLI 42, ogni modello ha saputo definire un nuovo standard nel settore. La recente linea TENDERS ha ulteriormente ampliato l’offerta, offrendo versatilità e stile anche agli armatori più esigenti.