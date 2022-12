A San Valentino la prima Ferrari dell’epoca Vasseur

Ferrari ha già scelto il giorno in cui presenterà la sua nuova Rossa, quella che scenderà in pista sotto le insegne di Maranello nel prossimo campionato del mondo di Formula Uno: 14 febbraio 2023. Non certo una data qualunque per la casa automobilistica italiana, ma il giorno di San Valentino, quello degli innamorati, per iniziare un nuovo ciclo che, si spera, sarà più fortunato di quello terminato. La prossima Rossa sarà la prima dell'era di Frederic Vasseur, il nuovo team principal di Maranello chiamato a sostituire Mattia Binotto.

[[nodo ​2089433]]

La stagione 2022 è stata dolce e amara per la Ferrari e si spera di far meglio nel prossimo anno. L'esordio era stato buono per la scuderia di Maranello e le prime gare sembravano promettere bene. Poi qualcosa si è rotto e nei box sono cominciati gli errori grossolani, le tensioni e le sbavature che hanno portato a un finale di stagione da dimenticare. Sarà la seconda Rossa della rivoluzione tecnica nel Circus scattata nel 2022 dopo la F1-75 che ha concluso il lo scorso Campionato secondo posto con Charles Leclerc dietro alla Red Bull di Max Verstappen.

I presupposti per il prossimo anno sono buoni, la Ferrari sta lavorando alacremente per portare a casa il risultato e per il 2023 punta a vincere quel titolo che manca dalla bacheca di Maranello da troppo tempo. L'ultimo risale al 2007 e porta la firma di Kimi Raikkonen. Da allora è stato un susseguirsi di delusioni cocenti per il Cavallino rampante di Maranello. Quell'anno, la scuderia era guidata da Jean Todt, francese proprio come il nuovo capo arrivato dall'Alfa Romeo, e con la fama di grande uomo di pista e "padrino" di Charles Leclerc. Nelle presentazioni del 2023, Ferrari sarà la seconda a togliere il velo. Verrà anticipata da Aston Martin, che mostrerà al mondo la sua nuova vettura da corsa appena un giorno prima, il 13 febbraio.