Santilli (Toyota Italia): “Motore full-hybrid da Aygo Cross in su, ecco il nostro punto di forza”

“Perché per l’anteprima della nuova Yaris Cross abbiamo scelto la Design Week di Milano? Milano impersonifica perfettamente il marchio Toyota. È una città moderna che guarda con attenzione allo stile e al design. E molto concreta. Impersonifica, dunque, Toyota: un’azienda che oltre a essere, appunto concreta, fa dell'innovazione e della ricerca il suo fiore all'occhiello. E Yaris Cross, il nostro B-Suv, per dimensioni e la motorizzazione full hybrid rappresenta la perfetta interpretazione dello spirito e della filosofia di Toyota, sempre al servizio di quelle che sono le esigenze dei clienti di oggi”.

Incontriamo Alberto Santilli, ceo di Toyota Motor Italia, proprio alla recente Milano Design Week. Da una parte, le installazioni e le proposte futuristiche di Lexus, il marchio premium del gruppo giapponese diretto in Italia da Paolo Moroni; dall'altra, l'ultima nata della gamma Yaris.

Il segmento dei B-Suv è in cima alle preferenze degli automobilisti italiani. Un lancio decisamente mirato, dunque.

“È il segmento più importante in Italia - precisa subito Santilli -: quasi un'automobile su quattro è un B-Suv che, per noi, vale circa 37.000 macchine per una quota intorno al 12%. Yaris Cross, quindi, è un prodotto assolutamente centrato per quelle che sono le esigenze urbane dei clienti italiani”.

La gamma Yaris, fin dal suo lancio, ha rappresentato una svolta decisiva per Toyota in Europa e in Italia.

“Assolutamente sì. Yaris è stata la svolta del brand Toyota in Italia perché entrava, con un prodotto straordinario e innovativo, nel segmento B che allora era sicuramente il più importante, rilanciandosi poi 2021 con la Cross. Il duo combinato conta per quasi 60mila unità di vendita, volumi importanti perché, oltre ai numeri, sono automobili che incontrano e soddisfano le esigenze odierne dei clienti italiani: vetture compatte, accessibili come prezzo e con una motorizzazione che riteniamo la più attuale e che meglio risolve i problemi di mobilità, cioè il full hybrid che significa piacevolezza di guida, bassissime emissioni di CO2 e bassissimi consumi. Parliamo, infatti, di automobili che oggi viaggiamo tranquillamente in città per l'80% in elettrico, mentre il consumo medio è di 25 chilometri con un litro di carburante. Full hybrid, dunque, è il vero ibrido senza spina con tutti i vantaggi dell'elettrico in città, ma senza la necessità della ricarica alla colonnina”.

Toyota guarda al cliente e alle sue esigenze. A quel cliente che, in base alle sue disponibilità, acquista la vettura: nel vostro caso, una Yaris, una Yaris Cross o una Aygo Cross, quest’ultima proprio su misura per le città.

“Aygo Cross è una macchina giustissima per le città e che abbiamo lanciato quest'anno in modalità full hybrid. Ecco, allora, che Toyota offre tutta la gamma full hybrid. Si tratta di una vettura estremamente compatta, progettata per i contesti urbani e che aveva bisogno del motore full hybrid. Devo dire che i nostri ingegneri sono riusciti a fare questo miracolo: mettere, cioè, su un’auto così compatta una motorizzazione full hybrid. Nel momento in cui c’è tanta attenzione nei confronti di consumi e costi dei carburanti, questa è una vettura che in città riesce a percorrere oltre 30 chilometri con un litro. Parliamo di auto che effettivamente fanno delle economicità e dell'efficienza uno dei loro fiori all'occhiello”.

Dottor Santilli, antesignana Toyota è stata anche per quanto riguarda i modelli Suv. E qui voglio parlare di Rav4, lo Sport utility vehicle che ha aperto la strada a questo segmento e fonte di ispirazione per i vostri concorrenti.

“Toyota, con Rav4, ha creato il segmento di quelli che oggi si chiamano Suv con forme compatte e posizioni di guida alta che danno un senso di sicurezza e di controllo. C’è tanta praticità in chi li utilizza”.

E anche la famiglia Rav4 ha un nuovo erede.

“Quest'anno abbiamo lanciato e introdotto il nuovo modello sia in modalità full hybrid sia plug-in continuando la nostra declinazione di ciò che per noi è la multi-tecnologia. Mi riferisco a un ventaglio di opzioni importanti con diversi gradi di elettrificazione e mettendo sempre al centro il cliente con le sue esigenze”.

L'ultimo messaggio che vi è arrivato dal vostro numero uno mondiale Akio Toyoda?

“È proprio quello di continuare su questa strada, quella della multi-tecnologia.

Toyota è una vera azienda globale che opera su oltre 180 mercati con più di 70 stabilimenti in tutto il mondo, di cui 6 in Europa. Le esigenze di un cliente italiano rispetto a un cliente francese, americano, sudamericano o di altri sono diverse. E noi dobbiamo andare incontro a tutti, ovunque si trovino”.