Seat S.A., crescono i ricavi. E Cupra adesso punta al mercato Usa

Un doppio binario per affrontare il futuro. Da un lato, Seat con auto termiche e ibride nel breve-medio periodo e uno sguardo alle soluzione di micromobilità, dall'altro Cupra con il full-electric. La strategia del gruppo Seat S.A., raccontata ieri alla conferenza annuale sul bilancio, si basa sulla forza dei numeri, sulla consapevolezza delle proprie caratteristiche e sulle importanti ambizioni.

Nel 2022, l'industria automobilistica ha continuato a sperimentare sfide, tra cui la carenza di semiconduttori. Questi fattori hanno limitato la capacità di produzione globale di SEAT S.A., che è rimasta a livelli simili al 2021 con circa 480.000 auto prodotte, ma molto al di sotto delle cifre pre-pandemiche. Tuttavia, l'azienda ha ottenuto un significativo cambio di rotta finanziario nonostante queste influenze esterne.

"La struttura aziendale di SEAT S.A. è oggi più solida e continuiamo a costruire nel tempo una struttura finanziaria ancora più solida. Anche se il nostro volume di vendite di auto nel 2022 è stato inferiore del 4% rispetto al 2021 a causa della carenza di semiconduttori, il nostro fatturato è cresciuto del 14% rispetto al 2021 e il ricavo per veicolo è aumentato dell'18%. Il cambio di rotta dell'azienda è stato ottenuto grazie all'aumento della proporzione di modelli CUPRA venduti, a una strategia aggressiva di gestione del fatturato, alla riduzione dei costi generici e al miglioramento dell'efficienza", ha dichiarato David Powels, Vicepresidente per la finanza e l'IT presso SEAT S.A.

" Tra una tempesta perfetta di sfide, nel 2022 SEAT S.A. ha preso decisioni storiche che definiranno la nostra storia nei prossimi anni", ha detto Wayne Griffiths, CEO di SEAT S.A. "SEAT S.A. ha anche compiuto un passo avanti importante verso l'elettrificazione quando, insieme al Gruppo Volkswagen, PowerCo e i partner Future: Fast Forward, ci siamo impegnati a investire 10 miliardi di euro nella trasformazione della Spagna in un hub europeo per il veicolo elettrico." Con questo investimento e una struttura aziendale più solida, il 2023 vedrà SEAT S.A. muoversi a piena velocità con l'elettrificazione di Martorell e prepararsi per la più grande offensiva di prodotto di CUPRA, che inizia nel 2024.

I dati sulle vendite

SEAT S.A. ha avuto già un forte inizio nel 2023 con 71.500 consegne nei primi due mesi dell'anno. Questo rappresenta un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2022 e fornisce una base per aumentare le vendite nel 2023. Le consegne del marchio SEAT sono aumentate del 12%, mentre CUPRA continua a registrare una crescita esponenziale con un aumento del 75%.

L'EBITDA è cresciuto da 278 milioni di euro nel 2021 a 798 milioni di euro prima dei costi di ristrutturazione una tantum. Questo è il livello più alto degli ultimi cinque anni. L'azienda ha continuato il suo percorso di investimento strategico, con 880 milioni di euro destinati a investimenti e spese per la R&S nel 2022. Questo dimostra l'impegno continuo di SEAT S.A. nel portare futuri prodotti sul mercato e continuare a costruire il marchio CUPRA.

Alla conferenza stampa annuale, l'azienda ha annunciato un'accelerazione nel 2023 dei progetti chiave, inclusa la propria trasformazione elettrica e organizzativa, nonché un maggiore focus sulla crescita del marchio CUPRA.

30 anni di Martorell

Il 2023 segna anche il 30º anniversario del sito di Martorell e SEAT S.A. investirà un totale di tre miliardi di euro nella sua elettrificazione. Martorell diventerà uno dei centri di produzione del Gruppo Volkswagen per i veicoli elettrici e una parte cruciale della catena del valore dei veicoli elettrici in Spagna. Inoltre, SEAT S.A. guiderà il cluster del Gruppo Volkswagen per lo sviluppo di Small BEV, la famiglia di auto che democratizzerà la mobilità urbana sostenibile. Entro il 2025, Martorell produrrà veicoli elettrici per diversi marchi del Gruppo.

L'ambizione del Gruppo è di produrre complessivamente tre milioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) tra Martorell e Pamplona tra il 2025 e il 2030. SEAT S.A. sta inoltre lavorando duramente per creare un impianto di assemblaggio di batterie e una seconda piattaforma per veicoli a Martorell, con l'obiettivo di aumentare la propria quota nella catena del valore dei veicoli elettrici e di rimanere competitiva a lungo termine. Nel suo percorso verso la trasformazione in un'azienda più sostenibile, nel 2023 SEAT S.A. lancerà la sua nuova strategia ESG. Uno dei principali pilastri di questa strategia sarà lo sviluppo di un "Centro dell'economia circolare" che permetterà all'azienda di cogliere appieno il valore che l'auto e la batteria offrono attraverso progetti industriali di riutilizzo, ricondizionamento e riciclaggio.

Strategia di crescita CUPRA fino al 2030

CUPRA ha l'ambizione di diventare uno dei primi 100 marchi globali entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, verrà supportata da sei leve per la crescita futura. Queste leve includono la globalizzazione del marchio. Quest'anno, CUPRA prevede di aprire nuovi City Garage a Berlino, Madrid, Manchester e Parigi. Come parte dell'ambizione di diventare un marchio veramente globale, CUPRA sta attualmente analizzando l'ingresso in Nord America. Sta testando il marchio con potenziali clienti e i risultati finora sono promettenti e positivi. Inoltre, aggiungerà 500 nuovi CUPRA Masters nel 2023, portando il totale a 2.000. Il marchio si sta preparando per la sua più grande offensiva di prodotti mai fatta, che inizierà nel 2024 con il lancio del CUPRA Tavascan e del CUPRA Terramar, seguiti dal CUPRA UrbanRebel nel 2025. Questi nuovi modelli permetteranno al marchio di entrare in nuovi segmenti e mercati e raggiungere il suo obiettivo di vendere 500.000 auto all'anno nel medio termine.