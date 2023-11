La sfida 100% elettrica di Mobilize: Duo e Bento per conquistare la mobilità urbana

Nel panorama dei quadricicli 100% elettrici Mobilize vuole giocare la sua partita e lo farà con Duo, puntando sia ai clienti privati sia agli operatori professionali dell'ultimo miglio. Alla fiera EICMA abbiamo potuto osservare da vicino il concept del quadriciclo che verrà prodotto in una fabbrica ecosostenibile in Marocco, per la precisione a Tangeri.

L'obiettivo parte dal bisogno del consumatore nell'ottica di una mobilità urbana oggi molto variegata e diversificata. È questo il valore aggiunto di Mobilize, quarta marca del Gruppo Renault, che si concentra sui servizi flessibili di mobilità, energia e dati.

Grazie alle sue dimensioni, Mobilize Duo è maneggevole in città e facile da parcheggiare (2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza); autonomia di 140 km e motore elettrico posteriore.

" Siamo una casa automobilistica che ha più di 10 anni di esperienza nell'elettrico e anche nella mobilità. Noi abbiamo già sviluppato tanti anni fa un quadriciclo e abbiamo fatto un po' tesoro di tutti i feedback che sono arrivati dai clienti. Duo è uno di quei prodotti che nascono da un approccio purpose design, cioè si va a studiare prima per quale motivo viene fatto, quindi quali sono i criteri di utilizzo. Dopo di che si costruisce il resto, non è banale, sembra che tutti lo facciano in realtà è un esercizio importante ", ha dichiarato al Giornale Edmondo Pietranera, Head di Mobilize Italia. Che poi ha aggiunto: " Sicurezza, comfort e tecnologia sono i tre principali aspetti che contraddistinguono Duo. E aggiungerei anche il design. Ma vorrei sottolineare anche l'ampiezza di gamma Duo che è sia L6 quindi per i 14 anni sia L7 cioè raggiunge gli 80 km/h e necessita della patente. La sicurezza è garantita dall'airbag di serie e dai quattro freni a disco, ma non solo ".

Sicurezza garantita anche dalle due porte laterali in vetro che si aprono a gabbiano (verticalmente), permettendo agli utenti di uscire sempre dal lato giusto della strada oppure facilmente tra due veicoli parcheggiati e salvaguardano anche l'incolumità di pedoni e ciclisti.

L'altro punto di forza è rappresentato dalla connettività integrata ed open-ended, un’architettura elettronica aperta e connessa che offre la possibilità di proporre servizi connessi open-ended e che facilita la condivisione dei dati, garantendo al tempo stesso la protezione dei dati personali degli utenti.

Duo ha una connettività nativa, indispensabile per garantire la gestione delle flotte aziendali, il car sharing e la micromobilità. Questo sistema consente di caricare in tempo reale alcuni dati del veicolo in un server sicuro online (per esempio, lo stato di ricarica della batteria o la posizione del veicolo) e di trasmetterli alle piattaforme di gestione delle aziende o degli operatori. Duo è anche dotato di un sistema di accesso e accensione senza chiavi tramite smartphone per facilitare lo scambio e la rotazione dei veicoli per le flotte aziendali e la mobilità condivisa.