Si può lavare l'auto per strada? Le cose da sapere

L’estate è iniziata, il caldo sta tornando prepotentemente in tutta Italia e il meteo instabile di maggio sembra solo un lontano ricordo: le condizioni ideali per spingere molti di noi a prendere un secchio, una spugna e una bottiglia di shampoo e dare una bella lavata alla nostra auto. Per i più temerari amanti del fai-da-te, le opzioni sono due: recarsi presso un autolavaggio a mano con una spesa di pochi euro oppure lavare il veicolo nei pressi del proprio domicilio, riducendo la spesa soltanto ai costi variabili dell’acqua e dei prodotti utilizzati. Ed è qui che sorge la fatidica domanda: chi non dispone di un cortile privato all’interno della propria abitazione può lavare l’auto per strada “come si faceva una volta”? La risposta è…ni! Tutto dipende da diversi fattori e da diverse condizioni, che se non rispettate potrebbero comportare la violazione di leggi ambientali e del Codice della Strada, con conseguenti sanzioni pecuniarie.

I limiti del lavaggio auto a mano sul suolo pubblico

Quando si decide di lavare l'auto lungo una strada pubblica, l’auto deve trovarsi prima di tutto in un parcheggio che permetta a chi laverà il mezzo di farlo senza costituire un pericolo per sé e un ostacolo per gli altri utenti della strada. Il secondo aspetto essenziale è l’utilizzo di acqua che non provenga da fonti pubbliche. L’uso di acqua municipale, infatti, può essere considerato come un reato di furto.

Una volta stabilito che l’acqua deve provenire da una fonte di nostra proprietà (banalmente, l’impianto idrico del proprio cortile o giardino), è assolutamente vietato riversare l’acqua sporca sulla strada o sul marciapiede. Questa pratica, infatti, potrebbe rendere scivolosa la superficie del suolo pubblico occupato, cosa che invece non accade negli autolavaggi autorizzati, che dispongono delle attrezzature necessarie per smaltire o trattare le acque reflue.

Chi venisse sorpreso a lavare l’auto per strada, dunque, rientrerebbe negli estremi di una sanzione amministrativa, come indicato nell’articolo 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) e del Codice della Strada. Nello specifico, l’articolo 15 del Codice della Strada, ai commi f e f-bis, proibisce di sporcare la strada o le aree adiacenti (compreso il marciapiede) gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. Pertanto, essere sorpresi a lavare l’auto per strada su suolo pubblico (benché con acqua privata) potrebbe valere una multa da 105 a 422 euro. In caso di mancato pagamento si riceverà una notifica di pagamento forzato, oltre agli interessi di mora del 10% per ogni semestre di ritardo.

Un’altra problematica che potrebbe sorgere mentre ci accingiamo a lavare il nostro veicolo in strada è quella ambientale. Un’auto può richiedere molta acqua per essere pulita a fondo - dagli 80 ai 140 litri di - costituendo uno spreco di un elemento prezioso che in altri contesti (gli autolavaggi autorizzati) viene utilizzato con maggior parsimonia. Inoltre, l'uso di detergenti e saponi durante l’attività di lavaggio può rappresentare una minaccia per l’ambiente: le sostanze chimiche presenti nei prodotti per la pulizia delle auto possono finire nelle fognature (raggiungendo i corsi d’acqua e/o i mari) o, peggio, penetrare direttamente nelle falde acquifere.

In quali casi è possibile lavare l’auto per strada?

Dunque, in quali condizioni è possibile lavare l’auto per strada? La risposta sta nel lavaggio a secco, ovvero quella tipologia di lavaggio per definizione non richiede né acqua né liquidi che potrebbero finire per strada e lasciare residui, servendosi soltanto di detergenti che non sporcano e non cadono sul suolo pubblico. In sostanza, si elimina alla radice la necessità di impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue e si opta per quello che, di fatto, è l’unico metodo consentito dal Codice della Strada per lavare la propria auto in strada.

Lavare l’auto a secco è una pratica che, di norma, richiede un tempo un po’ più lungo rispetto a quello necessario per un lavaggio ad acqua, oltre a costi leggermente superiori dal momento che è necessario acquistare prodotti specifici, da applicare direttamente sulla superficie del veicolo. Dati questi due “limiti”, il lavaggio a secco dell’auto porta con sé numerosi vantaggi. Il primo è che i polimeri di cui sono composti i prodotti ad hoc agiscono portando in sospensione lo sporco, che può così essere rimosso facilmente. Il secondo è che tali prodotti non lasciano aloni pur asciugando molto rapidamente. Il terzo è la presenza di cere emulsionate al loro interno che permettono di ottenere un effetto lucidante. Ci sono, infine, due ulteriori vantaggi di tipo ambientale per i prodotti destinati al lavaggio auto a secco: sono a base di acqua e contengono al loro interno tensioattivi biodegradabili.

In conclusione, il lavaggio auto in strada senza acqua non solo è l’opzione più sostenibile, ma è anche quella più comoda e versatile in quanto può essere effettuato ovunque, senza la necessità di una fonte d'acqua o di attrezzature specifiche. In più, aspetto essenziale, rappresenta sostanzialmente l’unico modo per lavare l’auto su suolo pubblico senza incorrere in spiacevoli sanzioni.