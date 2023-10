Singapore, dove l’auto è un super lusso: per averne servono 106mila dollari

Singapore è una città stato asiatica situata a sud della Malesia, parliamo di uno dei posti più ricchi del pianeta che conta 5,9 milioni di abitanti e può essere attraversata in meno di un'ora. Il reddito pro capite annuo di Singapore è di circa 57.000 euro (uno dei più elevati del mondo), ma nonostante ciò la maggior parte dei residenti non ha la possibilità d possedere un’automobile. I motivi sono molteplici, innanzitutto il costo della vita è altissimo e l’inflazione cresce a livelli esponenziali, inoltre a causa dello spazio limitato che la città offre, il governo fa di tutto per scoraggiare l’uso e l’acquisto delle auto.

Un’asta per possedere un’auto

Per poter possedere un'auto a Singapore è obbligatorio partecipare a un'asta che permette di acquistare il cosiddetto "certificato di diritto" (Coe). Quest’ultimo però ha un costo a dir poco esorbitante, infatti ha raggiunto un prezzo superiore a 106.000 dollari. Tutto questo ha resto Singapore la città dove l’acquisto di un’auto risulta il più costoso dell’intero globo.

Problemi di spazio

Come se non bastasse, il Coe, introdotto nel 1990, ha una durata di soli 10 anni e il suo prezzo per i veicoli di grandi dimensioni è aumentato in maniera esponenziale rispetto al 2020. Il suo scopo è quello di limitare il numero di veicoli circolanti in questa città stato, considerando lo spazio limitato di questo piccolo territorio.

Crescita esponenziale per le supercar, male le elettriche

Considerata la straordinaria ricchezza di Singapore, non sorprende che i prezzi elevatissimi delle vetture e i costi di proprietà non impediscono ai residenti del posto un numero sempre maggiore di veicoli di lusso e supercar. Basti pensare che le vendite di Ferrari nel paese sono aumentate del 67% negli ultimi dieci anni, mentre le vendite di Lamborghini sono aumentate del 38%. Inoltre, sulle strade del paese ci sono cinque volte più Porsche, ventisette volte più BMW e quasi 40 volte più veicoli Mercedes rispetto alle Tesla, e quasi dieci volte più veicoli BYD. Infatti, in questa città del sud est asiatico, la diffusione delle auto a zero emissioni è molto limitato, basti pensare che veicoli elettrici rappresentano solo l’1% di tutte le auto immatricolate a Singapore,