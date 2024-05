Skoda Kodiaq, primo contatto con la nuova generazione del SUV boemo

L'origine della specie, questo era Skoda Kodiaq nel 2016, o per meglio dire il primo SUV nella storia del marchio boemo. Inseguendo un mondo dell'automobile sempre più attento e votato agli sport utility vehicle, alla grande versatilità di cui essi dispongono, Skoda fece centro. Il motivo è presto detto: Kodiaq ha venduto 866.000 unità in otto anni. Un autentico successo, confermato anche alle nostre latitudini dove sono arrivati ben 17.000 esemplari. Il 50% dei clienti di questo modelli ha scelto la configurazione a sette posti, mentre un 30% ha optato per la trazione integrale. Tutte soluzioni che sono disponibili anche oggi, con il grande SUV che è stato rinnovato in ogni parte. La seconda generazione di Skoda Kodiaq è pronta a lasciare il segno, confermando quanto di buono ha fatto l'originale e, se possibile, fare anche meglio. Noi abbiamo avuto modo di provarla in anteprima, per un primo contatto su strada.

Personalità e grandi dimensioni

A prima vista, l'impatto con Skoda Kodiaq ci regala l'immagine di un SUV robusto e possente, spazioso e confortevole. Sensazioni che vengono confermate anche quando si apre lo sportello. Ma ci arriveremo. La seconda generazione di questo fortunato modello del brand boemo si fonda sull'utilizzo della piattaforma MQB EVO, un pianale modulare sviluppato dal Gruppo Volkswagen, che recentemente abbiamo apprezzato anche sulla Volkswagen Passat. Questo telaio permette molteplici vantaggi, sia dal punto di vista dinamico che di comfort, non a caso l'auto è trionfo dell'abitabilità: la configurazione a 7 posti è disponibile, senza sovrapprezzo, fin dal secondo allestimento. La capacità di carico, invece, è da primato assoluto: da 910 litri fino a 2.105 litri, mentre qualora sia installata la terza fila di sedili, questo spazio viene ridotto a 340 litri. Un'enormità, praticamente il bagagliaio di un'utilitaria. Tra l'altro, il vano bagagli è stato ottimizzato, lavorando soprattutto sulle aree laterali. Infine, il divanetto posteriore resta scorrevole di 18 centimetri. A livello estetico si notano alcuni accorgimenti, come il nuovo taglio dei paraurti, ma soprattutto l'aggiunta della firma luminosa affidata a dei seducenti fari LED Matrix.

Dimensioni nel dettaglio:

lunghezza 4.758 mm (+61 mm rispetto al recente passato)

larghezza 1.864 mm

altezza 1.657 mm

passo 2.791 mm

Un abitacolo ricercato

Abbiamo già decantato le qualità vere e tangibili degli interni della Skoda Kodiaq in termini di ariosità, ma la cellula abitativa di questa vettura può essere considerata anche come un piacevole salotto moderno nel quale è presente un quadro strumenti completamente digitale (addio per sempre alle lancette) mentre al centro della plancia compare un touchscreen da 13'', con nuovo sofrware e un'interfaccia più bella e intuitiva, per comandare l'infotainment. Sul primo allestimento, invece, è disponibile di serie uno schermo touch da 10''. Al contempo, piacciono e gratificano il conducente i nuovi Smart Dial, che combinano comandi fisici e digitali. Molto utili e simpatici questi bottoncini quando si è seduti al volante, perché limitano le distrazioni e si possono determinare - con un semplice clic - più scelte: dalla selezione del driving mode, alla distribuzione dell'aria, fino alla regolazione del volume a bordo. Infine, merita una menzione anche il climatizzatore automatico tri-zona, non così consueto su auto di questo rango.

Nuove motorizzazioni

Al momento del lancio Skoda Kodiaq presenta una gamma di motori così composta:

1.5 TSI da 150 CV dotato di sistema Mild Hybrid;

2.0 TDI Evo da 150 CV;

2.0 TDI Evo da 193 CV con trazione integrale.

Tutte e tre le varianti sono dotate del cambio automatico DSG a 7 rapporti, con selettore inserito sul piantone dello sterzo, soluzione che ha permesso di guadagnare un bel po' di spazio nel tunnel centrale. In futuro, la gamma del SUV si arricchirà con un'altra variante la ibrida plug-in: 1.5 TSI da 204 CV con batteria da 25,7 kWh e fino a 100 chilometri di autonomia in modalità elettrica. Le emessioni di CO2 si attestano sui 9 g/km, cosa che per la normativa fa rientrare la Kodiaq nella prima fascia degli incentivi, quella destinata alle elettriche, ma viene esclusa dall'ecobonus per un prezzo di listino troppo alto. Il Gruppo VW è il costante comunicazione con il Governo per ovviare a questa situazione.

Skoda Kodiaq, come va su strada

Il nostro test ci ha portato da Verona al Trentino, a bordo di un bel corposo diesel 2.0 TDI da 150 CV, con trazione anteriore. Per quanto questo propulsore non sia più destinato a un'evoluzione, non sembra affatto un pezzo da museo, ma un piacevole compagno d'avventura, specialmente quando ci si muove in autostrada. Silenzioso ed elastico, dà il meglio di sé grazie alla coppa di 360 Nm disponibile anche a bassi regimi. Ottimo il lavoro del cambio automatico DSG, mai invasivo, mentre l'assetto volutamente morbido è per valorizzare il comfort (al massimo anche dal punto di vista dell'insonorizzazione). Il rollio abbastanza evidente in curva, passa in secondo piano quando si marcia in modalità turismo. Ottimi i consumi, in circa 110 km, tra autostrada e misto, il computer di bordo ci ha stampato una media di 16/17 chilometri con un litro. Probabilmente in condizioni più ottimali, questo dato può essere abbassato ulteriormente. In poche parole, per chi cerca una stradista per lunghi viaggi senza affanno, la Skoda Kodiaq è la compagna ideale.

Listino prezzi e allestimenti

Skoda Kodiaq viene proposta in tre allestimenti differenti: Selection, provvista di tutti gli ADAS di secondo livello che si trovano anche sugli allestimenti superiori oltre che del touch screen da 10'', Executive e Style.

Le ultime due, come dicevamo, offrono la variante a 7 posti senza alcun costo aggiuntivo, mentre entrambe hanno lo schermo dell'infotainment da 13'' di serie. In seguito arriverà anche la più cattiva, firmata RS. Di seguito il listino prezzi completo: