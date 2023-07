Skoda Scala e Kamiq restyling, vi diciamo in anticipo come saranno

Ascolta ora: "Skoda Scala e Kamiq restyling, vi diciamo in anticipo come saranno"

Tempo di aggiornamenti per la Skoda Scala e la Skoda Kamiq, per la media ceca e la sorella B-SUV è infatti arrivato il momento di concedersi un interessante restyling dedicato ad esterni e contenuti dei due modelli.

Skoda Scala e Kamiq restyling, svelate il 1° di agosto

Entrambe svelate per la prima volta nel 2019, le due vetture sfoggeranno ufficialmente il loro restyling di metà carriera il prossimo 1° di agosto. Per smorzare l’attesa, Skoda ha pubblicato alcune immagini teaser che ci regalano una chiara idea degli aggiornamenti estetici che distingueranno quei due modelli.

Novità estetiche

Per quanto riguarda le novità estetiche, il primo dettaglio che distinguerà sia Scala che Kamiq sarà l’adozione della nuova mascherina Skoda che richiama l’ultimo family feeling del marchio, visto che è stata già adottata dalle recenti Fabia e Karoq. Sulla compatta, la nuova calandra separerà l’inedita firma luminosa composta da proiettori con tecnologia LED dal design rivisto, non mancheranno inoltre prese d’aria dalle maggiori dimensioni.

L’adozione di nuovi fari anteriori riguarderà anche la Kamiq, così come la parte inferiore del fascione paraurti dovrebbe vantare avere un nuovo disegno che regala un aspetto più grintoso alla vista d’insieme, grazie anche a nuovi accostamenti cromatici, tra cui l’inserimento di dettagli in nero. Il B-SUV sfoggerà anche una nuova vista posteriore caratterizzata da un paraurti inedito impreziosito da inserti che regalano robustezza al design. L’effetto scenico viene completato da una nuova collezione di cerchi in lega e da una scelta più vasta di livree esterne capaci di aumentare il livello di personalizzazione delle due vetture.

La gamma propulsori

Non è invece ancora chiaro se la gamma motorizzazioni riceverà solo conferme, oppure riserverà qualche sorpresa. Sulle attuali versioni della Scala e della Kamiq troviamo il motore turbo benzina 1.0 TSI , declinato negli step di potenza da 95 e 110 CV. Salendo di potenza troviamo il turbo benzina 1.5 TSI da 150 CV. Completa il listino la motorizzazione a metano 1.0 G-TEC da 90 CV che però in futuro potrebbe uscire di scena a causa del crollo di vendite provocato dall’aumento del cisto del metano. Per quanto riguarda le trasmissioni disponibili, troviamo il cambio manuale a cinque o a sei rapporti (a seconda delle motorizzazioni) o in alternativa il cambio automatico doppia frizione a 7 marce.

Lancio commerciale

Come anticipato in precedenza, le Skoda Scala e Kamiq restyling verranno presentate ufficialmente il prossimo 1° di agosto, mentre nelle concessionarie arriveranno tra i mesi di settembre e ottobre.