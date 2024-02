Smart #1, perché sceglierla e perché no?

La nuova Smart #1 rappresenta l’inizio di una nuova era per il Marchio automobilistico tedesco.

Più lunga, larga e alta è decisamente tecnologica rispetto alla passata generazione. La Smart #1 è un SUV compatto, completamente elettrico. Progettata per assecondare le esigenze di mobilità di tutti i giorni, questa innovativa Sport Utility Vehicle a zero emissioni è personalizzabile e disponibile sul mercato italiano in diversi allestimenti.

Connettere le persone, luoghi ed esperienze semplicemente passando per la mobilità: è questa la mission di Smart che prima con la #1 e successivamente con la #3, punta a rivoluzionare il mercato delle EV.

Driver e passeggeri godono di una perfetta integrazione con la tecnologia di bordo, la #1 è il primo progetto comune per ridefinire la mobilità urbana attraverso una user experience facile e intuitiva.

Design

Lunga 4,27 metri e con un passo di 2,75 metri, la #1 è un SUV compatto che sfoggia un design innovativo e all’avanguardia. Le portiere sono prive di telaio, il tetto panoramico in vetro e le maniglie a scomparsa sono elementi unici e premium per una vettura di questa categoria.

Il primo modello, così come definito da Gordon Wagener, Design Officer Mercedes-Benz, a svelare il nuovo Dna di Smart, un design cool ma al tempo stesso maturo e in linea con le esigenze del pubblico europeo, con il lancio della #1, Smart punta alla leadership del settore.

Stile, spazio ma anche e soprattutto connettività. Il sistema di infotainment è completamente personalizzabile, la tecnologia human-centric, connette persone, luoghi ed esperienze, la presenza di un avatar, perfettamente integrato con l’elettronica di bordo e il supporto dei comandi vocali, sono solo un aspetto di un’interfaccia utente, basata sull’intelligenza artificiale.

Connettività significa collegamento con il mondo esterno ma anche supporto e semplicità, così oltre il 75% di tutti i sistemi e centraline di bordo (ECU) sono aggiornabili da remoto.

Motori

Quattro allestimenti, la configurazione di punta è la Brabus, versione che non delude le aspettative sul fronte delle prestazioni.

Un motore elettrico da 200 kW (272 CV) per una coppia massima di 343 Nm, la Pro+, Premium e Edition Launch sono tutte a trazione posteriore (RWD) e capaci di prestazioni alla stregua delle migliori auto sportive di qualche anno fa. Raggiungono i 100 km/h con partenza da fermo in 6,7 secondi per una velocità massima, limitata elettronicamente, di 180 km/h.

Chi è alla ricerca di un vero e proprio dragster può scegliere la #1 Brabus che forte della presenza di due motori elettrici, ha una potenza di oltre 400 cavalli per una coppia massima di 543 Nm ed uno 0 - 100 in meno di 4 secondi. La trazione è integrale.

L’autonomia della #1 varia dai 420 km della Pro+ ai 440 km della Premium, per la Brabus è dichiarata una percorrenza fino a 400 km con una sola ricarica di energia.

Dotazione

Una tradizione ricorrente, se in passato la Smart fortwo era una compatta premium con contenuti e tecnologia di una baby Mercedes, oggi la storia si ripete.

La #1 a partire dalla versione Pro+ punta ad un equipaggiamento completo che comprende:

telecamera a 360 gradi

assistente vocale intelligente

luci a LED

portellone posteriore elettroattuato.

La versione Premium aggiunge alla dotazione della Pro+:

impianto audio Beats

Head-Up display

fari CyberSparks+ LED Matrix

assistenza automatica al parcheggio.

La #1 Brabus consente la massima personalizzazione e funzionalità.

Perché sceglierla

Un design accattivante, nel frontale sono presenti fari a LED a matrice attiva per una visibilità perfetta in ogni condizione di luce e marcia. Una tecnologia che si rivela anche sicura, perché consente di non abbagliare i veicoli che procedono nel senso opposto di marcia.

Il frunk anteriore ospita un vano da 15 litri, spazio sufficiente a contenere anche il cavo di ricarica. L’aerodinamica è curata in ogni minimo particolare, dai cerchi carenati alle maniglie a scomparsa, tutto è realizzato in funzione dell’efficienza aerodinamica.

Ottima la visibilità, il lunotto posteriore praticamente verticale favorisce la percezione degli ingombri. Presente il sensore per l’apertura automatica del portellone.

Ampio lo spazio posteriore, anche i passeggeri più alti trovano facilmente la giusta posizione, il tetto in vetro è un plus non da poco.

Da cinque stelle il volante, bello nella forma e nella disposizione dei comandi. Il rivestimento in pelle e la cucitura a contrasto sono di chiara derivazione premium.

Interessante la possibilità di installare applicazioni esterne nel sistema di infotainment, tra giochi e app terze, completa la personalizzazione.

Perché non sceglierla

Nonostante gli oltre 4,2 metri di lunghezza, la capacità di carico supera di poco i 400 litri. Presente un vano inferiore per riporre oggetti di piccole dimensioni. I sedili sono frazionabili solo nella misura 60:40.

Osservando la plancia, il tunnel centrale è ingombrante, il rivestimento in plastica lucida con il tempo potrebbe deteriorarsi. Ottima la presenza del vano portabottiglie lungo le portiere anteriori, peccato l’assenza di un materiale morbido in grado di attenuarne eventuali sollecitazioni.

Il tablet centrale nonostante abbia una grafica nitida e sia estremamente veloce, ha una cornice spessa, non frameless.

Il prezzo non è alla portata di tutti, la Pro+ è in vendita a poco di 42.500 euro, una cifra senza dubbio in linea con i contenuti e tecnologia ma non propriamente popolare.