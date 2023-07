smart #1: prova del SUV elettrico premium

smart #1 rappresenta e rispecchia l’idea di mobilità del futuro secondo la Casa della Stella a tre Punte. Una tecnologia premium per un SUV compatto e dal design esterno innovativo.

La nuova smart #1 ha una lunghezza di 4.270 mm, un passo di 2,75 metri e cerchi da 19 pollici, valori questi che danno subito la netta sensazione di quanto lavoro sia stato fatto per voltare pagina, per realizzare un’auto che rappresenti la nuova visione del marchio, modelli di categoria superiore, in grado di offrire un comfort e una tecnologia al pari delle sorelle tedesche.

Lucio Tropea CEO smart Italia: “smart Italia non si occupa della commercializzazione della ForTwo che resta fino a fine vita di competenza di Mercedes-Benz Italia. smart nasce come realtà per metà di proprietà della Geely e per metà di Mercedes-Benz. I ruoli sono ben definiti, tutto ciò che è powertrain, trasmissione e meccanica è di Geely mentre carrozzeria, infotainment e sicurezza è by Mercedes-Benz. Dieter Zetsche (ex numero uno del Gruppo Daimler-Mercedes fino 2019) ha acquistato una smart #1 e si è prestato a fare dei video anche per noi, dimostrando tutta la sua stima per il marchio. Le smart vengono prodotte in China, a Xi’an, mentre la batteria è prodotta a Ningbo. La sede di smistamento è in Belgio in Germania a Leinfelden, c’è il centro smart europa che si occupa di vendite, aftersales, marketing e prodotto. Le funzioni qui in Italia sono tutte centralizzate”.

Matteo Canonico, Network & Aftersales smart italia: “La rete si avvale di una serie di centri che svolgono funzioni di assistenza e vendita, in Italia sono 32. Il piano è quello di andare secondo una logica “shop in shop”, in ogni concessionaria Mercedes-Benz è presente un corner smart dove è possibile prenotare e configurare una #1. La rete vendita si base sul contratto di agenzia, i clienti possono acquistare la vettura in rete sul sito ufficiale ma anche presso una concessionaria Mercedes-Benz”.

Tre le versioni disponibili di #1, su tutte è disponibile lo schermo da 12 pollici, tutte realizzate secondo gli standard Mercedes-Benz.

Allestimenti e prestazioni

smart #1 è disponibile sul mercato italiano in tre allestimenti:

Pro+

Premium

Brabus.

Di serie è presente sull’intera gamma il caricatore da 22 kW in corrente alternata (AC) e da 150 kW in corrente continua.

Rispetto alla versione #1 Pro+ sulla #1 Premium cresce l’autonomia da 420 a 440 km (ciclo WLTP) grazie alla presenza della pompa di calore, la potenza è invariata (272 cavalli), così come l’accelerazione: da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi.

Versione di punta è la smart #1 Brabus, SUV capace di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3,9 secondi grazie a una potenza di oltre 400 cv; la sua autonomia è di 400 km nel ciclo WLTP.

Per tutte le configurazioni, i tempi di ricarica sono interessanti, è possibile passare dal 10 all’80% della capacità massima della batteria in meno di 30 minuti (ricarica a 150 kW in DC).

Attualmente è possibile preordinare la smart #1, bastano tre semplici passaggi per configurarla online. Analizzando i dati delle delle preordinazioni, i clienti privilegiano la Brabus e in seconda battuta la Premium.

Noleggio smart #1 Mobility RENT

La versione smart #1 Pro+ richiede un canone mensile di 579 euro iva inclusa, a fronte di un anticipo di 5.000 euro, la durata del canone di noleggio è di 48 mesi, chilometraggio massimo 60.000 km (15.000 km l’anno). Franchigia: RCA 250 euro, danni 500 euro.

Prova su strada

Elegante e originale, il fil rouge con la precedente generazione di smart, la fortwo, è evidente osservando non solo la cura maniacale per i particolari, ma anche diversi richiami a quella che è la tradizione di un marchio da sempre votato a essere un brand differente dagli altri, per posizionamento e clientela.

Se la smart EQ fortwo è stata innovativa sotto diversi punti di vista, dalle sue dimensioni lillipuziane alla innegabile qualità tipica di una Mercedes-Benz, oggi la storia non cambia, perché se la #1 cambia rispetto al passato, sensibilmente, nelle dimensioni, il suo DNA resta fedele a quello di un marchio votato all’innovazione.

Al volante della #1 bastano pochi chilometri per capire quanta cura sia stata messa nella realizzare un SUV che ha un’anima, quella premium, perché ogni particolare, ogni più piccolo dettaglio è curato all’inverosimile, dal pulsante che apre la tendina del tetto panoramico al volante, sino alla strumentazione e al sistema d’infotainmet, tutto è straordinariamente perfetto.

Il motore elettrico della versione da noi provata, ha potenza in abbondanza, 272 cavalli (343 Nm di coppia massima) per una accelerazione che toglie il fiato, una cavalleria che aiuta anche nei sorpassi elevando la sicurezza di marcia.

Ottimo il comfort, del tutto assenti fruscii aerodinamici, perfetti gli accoppiamenti tra plastiche interne e lamiere, la sensazione è quella di viaggiare a bordo di un SUV di categoria decisamente superiore.

Comfort e qualità costruttiva sono da cinque stelle, nel segno di una tradizione che splende sotto un cielo stellato, quello di Mercedes-Benz.

Prezzi

smart #1 in allestimento Pro+ è in vendita a partire da un prezzo di listino di 41.650 euro.