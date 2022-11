Il primo SUV di Smart al debutto in Italia

Il motto di smart “Open your mind”, efficace agli inizi della sua storia per far intendere il messaggio che il brand voleva dare alla mobilità con la sua innovativa e anticonformista ForTwo, è valido ancora oggi per presentare al pubblico un nuovo prodotto: il rivoluzionario smart #1, il primo SUV della casa teutonica. Le regole del mercato ci raccontano che la domanda nei confronti dei SUV è la più alta, mentre la strada intrapresa dal mondo automotive vira sempre più verso le zero emissioni, dunque ecco che prende forma e sostanza uno Sport Utility Vehicle molto urbano, agile e compatto, naturalmente ad alimentazione elettrica.

La sicurezza al primo posto

Pronto a esordire sul mercato italiano con tanti e variegati allestimenti, lo smart #1 concilia perfettamente lo stile di una vettura premium, visto la sua appartenenza all’universo Mercedes-Benz, con una piattaforma sviluppata insieme ai cinesi di Geely, maestri nei veicoli elettrici. L’auto è un concentrato di modernità e di tecnologia, capace di distinguersi anche nei test Euro NCAP raccogliendo il massimo del punteggio: cinque stelle.

Per arrivare a questo eccellente risultato nulla è stato tralasciato, poiché il SUV quattro porte da 4,2 metri di lunghezza è costruito con un ampio uso di acciai ad alta resistenza (fino al 74%) e acciaio pressato temprato (19%). Brillante anche la scelta tecnica di proteggere il pacco batteria, così come quella di adottare materiali del nucleo della batteria ad alta stabilità termica, nonché di effettuare un isolamento termico dei moduli batteria e una protezione strutturale dei pacchi batteria. A corredo di un gruppo di sistemi di sicurezza alla guida di primo piano ci sono, di serie: Pilot Assist; Front Collision Mitigation; Lane Keeping Assist); Automatic Emergency Braking (AEB); Door Open Warning System (DOW) e l’Emergency Manoeuvre Assist.

Gli allestimenti di smart #1

Al momento del lancio sono quattro gli allestimenti previsti, così composti:

Pro+ : Autonomia elettrica: 420 km WLTP combinati; Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) inferiore ai 30 minuti; Halo roof - tettuccio apribile panoramico; Luci CyberSparks a LED; Sedili in pelle sintetica; Telecamera a 360 gradi con sensori di parcheggio; Luce ambientale - 64 colori regolabili; Connettività disponibile per entrambi gli schermi dell’auto; Cerchi da 19" Amps; Maniglie per porte elettriche e a scomparsa; Funzione di riscaldamento per i sedili di conducente e passeggero; Climatizzatore bi-zona.

Premium: Autonomia elettrica: 440 km WLTP combinati; Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) minore di 30 min; Halo roof - tettuccio apribile panoramico; Luci CyberSparks LED+ adattive; Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche; Assistenza automatica per il parcheggio con 12 sensori; Caricabatterie a bordo da 22 kW; Sedili in pelle Duo; Display Head-Up da 10"; Sistema audio Beats; climatizzatore.

Launch Edition : Portata elettrica: 440 km WLTP combinati; Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) inferiore ai 30 min; Halo roof - tettuccio apribile panoramico; Luci CyberSparks LED+ adattive; Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche; Assistenza automatica per il parcheggio con 12 sensori; Caricabatterie a bordo da 22 kW; Sedili in pelle Duo; Interni in pelle Duo: colore bianco; Logo esclusivo edizione Launch limitata da 1 a 1000; Ruote con design a prisma da 19"; Esterno: carrozzeria bianco ottico, tetto platino

Brabus: Autonomia elettrica: 400 km WLTP combinati; Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) inferiore ai 30 minuti; Accelerazione 0-100 km/h: 3,9 secondi; Halo roof - tettuccio apribile panoramico; Luci CyberSparks LED+ adattive; Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche; Modalità di guida BRABUS; AWD (trazione integrale), 315 kW, 543 Nm; Performance body styling; Design e logo caratteristico BRABUS presente negli interni ed esterni; Volante in Alcantara® e sedili in microfibra effetto scamosciato; Possibilità di combinazione di colori distintivi BRABUS con tettuccio rosso; Display Head-Up da 10".

Varietà dei motori

Le premesse sono buone, su questa vettura non dovrebbe mancare neppure il piacere di guida. Per rispondere alle più svariate esigenze, si parte con un motore da 272 CV e 343 Nm di coppia, a trazione posteriore, che è la versione di ingresso, ma per chi cerca ancora più performance c’è il propulsore da 428 CV e 543 Nm di coppia che porta la firma di Brabus. Con quest’ultima versione si può far schizzare la smart #1 da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, al pari di una supercar a motore endotermico.

Le parole di chi l’ha voluta

Dirk Adelmann, CEO smart Europe, ha così commentato l’esordio sulle scene della sua nuova creatura: “smart #1 inizia finalmente il suo percorso per diventare parte integrante della mobilità sostenibile del futuro. Con l’imminente disponibilità del pre-ordine, anche il nostro approccio diretto al cliente verrà presto condiviso. Oggi i nostri clienti possono selezionare la versione smart #1 che si adatta meglio alle loro esigenze e definire il modo di acquisto o utilizzo che preferiscono. Non vediamo l’ora di vedere l’effetto che verrà generato dall’ingresso di questa autovettura sul mercato in generale e, in particolare, nella vita quotidiana dei nostri clienti”.

Anche Kai Sieber, Head of Design smart, ha detto la sua sul design della versione Brabus, la più sportiva: “La smart #1 BRABUS la perfetta prosecuzione della lunga partnership di successo tra i due marchi. Il design è chiaramente distinto dalle altre versioni grazie al body kit performance-inspired, con expressive spoiler nella parte anteriore e posteriore e minigonne laterali. A completare il look i cerchi dedicati, i tipici accenti rossi BRABUS sull’esterno e un design dedicato per gli interni”.

smart #1: i prezzi

La versione Pro+ è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 40.650 euro, la Premium a 44.150 euro, la Launch Edition a 45.450 euro e la BRABUS a 48.150 euro (tutti i prezzi includono l’IVA. Sono escluse le spese di immatricolazione e messa su strada.