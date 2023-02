"Sono il bad boy dell'industria automobilistica"

Alain Visser, quando parla con altri colleghi, cosa ritiene che pensino di lei?

"A loro non piacciamo. In questo lavoro ti crei nuovi amici, ma ti crei anche dei nemici perché all'industria automobilistica non piace chi infrange le regole, chi le cambia. Quindi siamo un po' come i Bad Boys del settore automobilistico perché facciamo le cose in modo diverso. Ma in realtà devo dire che non ho problemi con questo. Mi piace".

Andiamo dritti al dunque: cos'è Lynk & Co?

"La versione breve che mi piace dire è che Lynk & Co è il Netflix dell'industria automobilistica. La versione lunga è che cerchiamo di essere un'esperienza di mobilità piuttosto che un'azienda automobilistica. Sì, abbiamo un'auto, ma non si tratta solo di vendere auto. Si tratta di mettere a disposizione l'auto, in base ad un abbonamento di un mese da 550 euro, ed è solo un mese. E puoi prolungare l'abbonamento finché vuoi, ma puoi anche interromperlo in qualsiasi momento, compresa l'assicurazione e tutto il resto. E durante quel mese puoi anche condividere l'auto. E più la condividi, minore è il tuo costo e più contribuisci a un'impronta sostenibile. Perché il problema è la sostenibilità. Penso che sia qualcosa di più della macchina. Riguarda anche l'uso dell'auto. E poi abbiamo i nostri club perché pensiamo che sia fondamentale creare esperienze. Puoi creare l'azienda online, ma non puoi creare un marchio online, quindi abbiamo i club per creare l'esperienza".

Lynk & Co ha portato un nuovo modo di intendere la mobilità e l'auto stessa, quando e dove è nata l'idea?

"Ho lavorato per 36 anni nel settore automobilistico: Opel, Ford, Volvo. E sono sempre stato sorpreso che non accadesse nulla in questo settore. Tutto è sempre uguale, solo l'auto cambia. Negli anni ho pensato: perché non cambiare il modello di business piuttosto che solo l'auto? Perché no? Invece di vendere auto, vendere un'esperienza con un'auto. L'idea è cresciuta insomma nel corso di molti anni. E poi, nel 2015, mi è stata offerta la possibilità di creare un nuovo marchio automobilistico. Quindi ho pensato: questa è l'opportunità di vendere la mia idea, che è quello che ho fatto. Pensavano che fossi un pazzo, ma non mi sono mai arreso. E ora sembra funzionare. Mi frustrava il fatto che l'industria automobilistica non facesse nulla e mi frustrava il fatto che la stessa industria all'improvviso ha detto: "Siamo tutti sostenibili”. Ma se il tuo modello di business prevede la vendita di un prodotto fermo per il 95% delle volte, non è sostenibile. Quindi penso che la sostenibilità debba essere qualcosa di più dell'elettrificazione".

La condivisione è un concetto sempre più accettato e apprezzato nella nostra società. Per Lynk & Co condivisione e sostenibilità sono connesse riducendo il numero di auto prodotte o immesse sulle strade e ottimizzando l'uso delle auto in base al numero di utenti. In quale altro modo Lynk & Co si impegna a ridurre il proprio impatto sull'ambiente?

"Per noi è la priorità. Devo essere onesto: se mi chiedi se siamo l'azienda automobilistica più sostenibile, ti rispondo di no. Ma stiamo davvero cercando di cambiare il settore. E la nostra convinzione è che i materiali utilizzati, come l'econil del sedile, vadano bene, ma la cosa principale è che le auto devono essere utilizzate in modo più efficiente. Non puoi semplicemente continuare a vendere auto che stanno ferme. Quindi la condivisione, dal punto di vista della sostenibilità, direi che è strategicamente ancora più importante dell'abbonamento. E questo è, ovviamente, difficile, perché la condivisione in Europa è un concetto giovanile. Quasi il 15% delle auto in Europa sono condivise. In Italia stiamo ancora testando il processo. E non possiamo forzarlo, possiamo solo stimolarlo, ma lo vediamo crescere abbastanza rapidamente. Le persone condivideranno le loro auto, in particolare se è anche finanziariamente interessante farlo. Ma ha ragione, la condivisione per noi è più importante di qualsiasi altra cosa dal punto di vista della sostenibilità".

Parlando di prodotto, Lynk & Co 01 sfrutta la raffinata piattaforma CMA di Volvo, mentre le sinergie con Geely assicurano grande tecnologia per quanto riguarda la parte elettrificata dei motori. Quanto l'utente è attratto dall'auto come oggetto e quanto dal servizio?

"È una bella domanda. Quando guardiamo alla ricerca, abbiamo circa 170.000 membri, molti dei quali ora hanno un'auto. E quando chiediamo ai nostri clienti perché si sono uniti a Lynk & Co, non otteniamo quasi mai la risposta dell'auto. Otteniamo la flessibilità per il servizio. Certo, se la macchina non fosse bella o non andasse bene, non funzionerebbe. Ma non è per l'auto, è per il modello di business del servizio".

Ci può spiegare la differenza tra chi sceglie Lynk & Co solo per la condivisione e chi sceglie Lynk & Co per il monouso?

"Diciamo che entrambi i membri, quello con la macchina e quello senza macchina, vengono da noi per la flessibilità. Quelli con l'auto sono per lo più persone che provengono da altri marchi automobilistici. Ma anche lì vediamo molte persone che non hanno mai posseduto un'auto o che avevano un'auto usata. Abbiamo una percentuale piuttosto alta di persone che non hanno mai usato o posseduto l'auto. E quando sono i membri senza l'auto che vogliono solo condividere, sono davvero persone che non vogliono possedere un'auto ma che a volte hanno bisogno di un'auto. Quindi è un profilo piuttosto diverso. Siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che il primo gruppo, quelli che si iscrivono per l'auto, provengono da marchi premium, da marchi di volume e da auto usate e c'è una buona percentuale che non aveva una macchina. Quindi è piuttosto un miscuglio".

Due club Lynk & Co in Italia: Roma e da novembre anche Milano. Qual è lo scopo di queste iniziative e come hanno reagito gli utenti già iscritti al servizio?

"Lo scopo non è vendere auto, i club non hanno obiettivi di vendita. E insisto che non hanno obiettivi di vendita. Per me sono spese di marketing. Sono un modo per far conoscere il marchio al pubblico. Per me, dico sempre, puoi copiare l'auto, puoi copiare il servizio, puoi copiare il prezzo, puoi copiare la condivisione, ma non puoi mai copiare l'esperienza. E l'esperienza è ciò che cerchiamo di generare nel club in modo da portare persone. Penso di averlo detto all'inizio, puoi costruire l'azienda online, puoi costruire un marchio online. Ma i club sono lì per costruire il marchio, per mostrare le emozioni attorno al marchio, le persone, i volti. Per noi questi club sono spese di marketing, contano le esperienze che hai creato nel club più che mostrare il prodotto".

Cosa possiamo aspettarci da Lynk & Co nei prossimi anni in termini di servizi forniti?

"A partire dal prossimo anno ci espanderemo in diversi Paesi. Inoltre, già quest'anno vogliamo aggiungere alcuni servizi perché per noi sono importanti come e più dell'auto. Per quanto riguarda il prodotto, ci siamo impegnati a diventare completamente elettrici. L'unico motivo per cui oggi non siamo completamente elettrici è perché riteniamo che l'infrastruttura di ricarica non sia abbastanza buona. Quindi vogliamo diventare completamente elettrici, ma probabilmente alla fine del 2024, a seconda dello stato dell'infrastruttura di ricarica in Europa".

A proposito di infrastrutture, pensi che l'Italia abbia delle criticità?

"Non voglio essere offensivo, ma se guardi alle statistiche pure l'infrastruttura in Italia quando si tratta di stazioni di ricarica per popolazione è all'incirca la più bassa. Quindi penso che avere un'auto elettrica in Italia sia un problema molto più grande che in Belgio, Olanda o Svezia".

Una tua opinione sul piano europeo Fit-for-35?

"È un traguardo molto vicino... Penso solo che ci sia una discrepanza. I politici segnano punti con l'obiettivo del 2035, cosa che penso che l'industria automobilistica possa fare, penso che possa farlo facilmente. Ma penso che i politici stiano dormendo per vedere se ciò accadrà. Se hanno bisogno di un'infrastruttura, questo è quello che i politici che devono far accadere. Vedo che sta accadendo in alcuni Paesi come la Norvegia, in Germania, sta iniziando a succedere nei Paesi Bassi, in Svezia. Ma in Paesi come la Spagna e l'Italia c'è una promozione per le auto elettriche, ma nessuna infrastruttura per abilitare le auto elettriche".

Ci può spiegare il progetto delle Cities Reimagined?

"Il nostro obiettivo strategico è la sostenibilità, e la sostenibilità significa che le auto diventano più sostenibili ma vengono anche utilizzate di più. E se le auto vengono utilizzate di più, allora hai bisogno di meno auto. Allora improvvisamente le città diventano più pulite e hanno meno di queste 100.000 auto parcheggiate in città come Milano o Roma. Quindi, invece di rendere tutto questo solo pura immaginazione, abbiamo detto: proviamo a rendere l'immaginazione reale. Mostriamo davvero un'immagine di come sarebbe una città come Milano, Roma, Berlino, Madrid se ci fossero meno macchine. Il progetto diventa far vedere alla gente come sarebbe la città in quelle condizioni. Abbiamo chiesto alle persone cosa vogliono. Se spariscono le macchine e spariscono i parcheggi, cosa vogliono? Ed è stato molto interessante vederlo. Vediamo un numero crescente di persone che vogliono condividere un'auto. Più le persone invecchiano, meno vogliono condividere l'auto. Ma vogliono anche spazi più verdi, vogliono biblioteche, musei, quindi volevamo dimostrare che il mondo avrà un aspetto migliore se si condividono più auto".