Spia del motore accesa? Quando si può proseguire e quando è invece meglio fermare l'auto

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra le tante spie presenti sul cruscotto della nostra auto ce n'è una a cui fare particolarmente attenzione, ovvero quella a forma di propulsore nota come "spia motore": ovviamente il fatto che possa indicare un problema così delicato crea parecchia ansia nel momento in cui dal nulla si accende durante la marcia, ma possono verificarsi situazioni molto diverse tra loro a seconda del modo in cui avviene la segnalazione.

Diciamo innanzitutto che in alcune delle autovetture più moderne è possibile che ci sia una breve indicazione a schermo del tipo di malfunzionamento, ma nella maggior parte dei casi il tutto è limitato alla semplice accensione di questa spia. Nel caso in cui fossimo in movimento e la temuta luce si dovesse mai accendere sarebbe meglio in ogni caso fermarsi e spegnere il motore per evitare di aggravare la situazione? Come accennato dipende da ciò che ci comunica direttamente la spia, che può avere due, o in alcuni casi, tre modalità di segnalazione di un guasto.

Nel caso in cui la spia sia gialla e fissa, il sistema sta indicando un probabile malfunzionamento nel sistema di controllo del motore o delle emissioni del veicolo. Impossible comprendere l'origine del problema, ovviamente, ma il fatto che la luce non sia intermittente comunica che non si dovrebbe trattare di nulla di così grave da dover arrestare la corsa del veicolo. Con qualche accortezza, ovvero stando attenti a non fare strappi ma tenendo il motore a bassi giri, a procedere a velocità ridotta e a cambiare le marce con particolare attenzione, è possibile proseguire l'itinerario, con l'impegno di recarsi il prima possibile dal meccanico per fare un check. Se si tratta di un viaggio lungo è consigliabile fare qualche sosta intermedia.

Il discorso cambia quando la spia gialla diventa intermittente. Ci troviamo dinanzi a un problema più serio, a causa del quale è meglio fermare immediatamente l'auto: proseguire oltre può significare produrre ulteriori danni, per cui dopo aver arrestato la corsa e spento il motore sarebbe consigliabile contattare il soccorso stradale.

Se la spia diventi rossa ci troviamo dinanzi a un allarme molto serio: si tratta di un pericolo imminente, è l'auto potrebbe subire danni molto gravi, persino irreparabili, se non si agisce nela maniera corretta. In qualsiasi situazione ci si trovi, il motore deve essere spento e va contattato un carro attrezzi per il trasporto del mezzo in officina.

Ma quale potrebbe essere la causa del guasto? Come detto, in assenza di ulteriori indicazioni, è praticamente impossibile saperlo: può esserci stato, ad esempio, un problema al sistema di avvio del motore, con danni alla bobina di accensione o al distributore, oppure a quello di alimentazione, come ad esempio quando la pompa del carburante o il regolatore di pressione del carburante smettono di funzionare correttamente.

In altri casi i problemi possono riguardare anche le candele, che sporche o difettose provocano una scorretta combustione con aumento di consumi ed emissioni, oppure un'avaria alla sonda

lambda o alla valvola EGR. Talvolta aiutano a comprendere il guasto anche le altre spie, ma ciò non toglie che, appurato che si tratti di un'avaria al motore, l'unico modo per risolverlo è rivolgersi a un professionista.