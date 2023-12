Stazioni di ricarica Volvo: 24 mesi di progetto Powerstop

Powerstop è un progetto dedicato alla realizzazione delle ricariche fast presso le concessionarie Volvo. Il brand scandinavo ha stabilito una roadmap all’insegna della sostenibilità che prevede la riduzione per vettura del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2025, un obiettivo che può essere raggiunto grazie a una serie di azioni che non riguardano unicamente la riduzione delle emissioni allo scarico.

Il 2025 per Volvo è solo un momento di passaggio per quello che deve essere il traguardo da raggiungere entro il 2040, ovvero l’impatto neutro delle emissioni.

Volvo si è dato anche un altro obiettivo, ridurre del 75% le emissioni entro il 2030, un traguardo ambizioso che il Marchio scandinavo ha comunicato in occasione della conferenza COP28 in corso a Dubai.

Nei primi 9 mesi del 2023 Volvo è arrivata a ridurre le emissioni complessive di CO2 di un ulteriore 19% rispetto al 2018.

L’accordo con SAAB, produttore di acciaio sostenibile, contribuirà al raggiungimento di una serie di obiettivi che avranno un forte impatto sulla produzione.

Solo auto elettriche entro il 2030

Tre nuovi modelli full electric:

EX30

EM90

EX90.

Prodotti che aprono nuovi spiragli tecnologici, la EX90 è dotata di una tecnologia innovativa, ovvero la V2G (ricarica bidirezionale), ciò le consente di alimentare una casa/abitazione, a tal proposito Volvo ha lanciato una business unit specifica denominata “Göteborg Energy NAT AB (V2G)” per lo studio e la fattibilità sullo “scambio” di energia.

L’auto elettrica farà parte di un ecosistema destinato a rivoluzionare il mondo dei trasporti ma che di fatto regolarizzerà gli spostamenti quotidiani, il progetto Powerstop si colloca in questo contesto.

547 tonnellate di CO2 non immessa nell’aria

Michele Crisci Presidente Volvo Italia ha dichiarato: “Powerstop è un progetto a cui tengo particolarmente, l’idea è stata quella di mettere una “carta velina sulla mappa dell’Italia” identificando le nostre concessionarie più vicine alle uscite autostradali e iniziando così a realizzare stazioni di ricarica aperte a tutti. Con la Powerstop di C.A.R Room siamo arrivati a 22 stazioni che interessano 15 autostrade, stazioni disponibili 24 ore su 24 sette giorni su sette.

Ora siamo in procinto di aprire una seconda fase.

Le nuove stazioni di ricarica Powerstop richiedono investimenti importanti da parte delle concessionarie, così abbiamo raccontato le aperture di nuovi punti di ricarica coinvolgendo i nostri imprenditori locali. È interessante anche guardare un po' di dati, abbiamo prodotto 39.000 ricariche per 4,5 milioni di chilometri, l’energia ricaricata dall’inizio di questa attività è stata di 910 MWh, il dato dell’energia ricaricata per ricarica è ulteriormente interessante e pari a 23 kWh.

Le Powerstop più utilizzate sono quelle di Milano, Verona e Ferrara. Ogni auto che si vende emette ogni giorno più o meno 120 grammi di CO2, con le Powerstop non sono state emesse 547 tonnellate di CO2. Non vogliamo salvare il mondo ma andare nella giusta direzione dando dei dati a supporto delle scelte che sono state fatte.

A Milano abbiamo targettizzato il distretto di Porta Nuova creando una serie di azioni sostenibili per creare una sorta di “Politica sostenibile”. Abbiamo anche un altro progetto, quello di “ELEC3City” un car sharing residenziale molto apprezzato che attualmente vede impegnate 15 Volvo completamente elettriche. A Milano in occasione delle festività natalizie abbiamo realizzato un murales sostenibile che si estende per circa 130 mq2 ed in grado di catturare le emissioni di CO2.

Le prossime aperture di colonnine Volvo Powerstop saranno a Vicenza, Magenta, Empoli e Catania. In fase di valutazione è Napoli. L’obiettivo è la realizzazione di 30 stazioni ultrafast in altrettanti punti strategici”.