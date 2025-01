Stella Li di Byd eletta “World Car Person of the Year 2025”

Ascolta ora 00:00 00:00

Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, è stata insignita del prestigioso titolo di “World Car Person of the Year 2025” in riconoscimento dei straordinari progressi compiuti dall’azienda nel 2024. Questo riconoscimento, assegnato dal comitato dei World Car Awards, celebra le personalità che hanno dato un contributo eccezionale all'industria automobilistica globale nell'anno appena trascorso.

Il processo di selezione prevede una votazione da parte di una giuria composta da 96 giornalisti automobilistici provenienti da 30 Paesi, che hanno scelto Stella Li per "l’eccezionale lavoro, la visione e l’impegno" dimostrati nel guidare BYD. Il premio è il risultato di un anno di successi per l'azienda, segnato da traguardi straordinari come la produzione del decimilionesimo veicolo a nuova energia nel novembre 2024, un risultato senza precedenti nel settore.

Questo traguardo rappresenta un doppio primato: Stella Li è la prima donna a ricevere questo prestigioso riconoscimento e, allo stesso tempo, è la prima volta che il titolo va a un dirigente di una casa automobilistica cinese. Il riconoscimento arriva dopo un anno di forte espansione globale per BYD, che ha consolidato la sua presenza in nuovi mercati come Brasile e Messico, oltre a rafforzare la sua posizione in Europa.

Nel 2024, grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo, BYD ha introdotto innovazioni all’avanguardia, come il motore elettrico più veloce al mondo nella produzione di massa (23.000 giri/min), montato sulla SEALION 7, e i veicoli Super Ibridi DM-i, che offrono un’efficienza superiore a coloro che non sono ancora pronti a fare il passo completo verso l’elettrico.

Un impatto oltre l’automobile

L’impatto di BYD va ben oltre l’industria automobilistica. L’azienda segue una strategia integrata che include la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sua conservazione attraverso soluzioni di accumulo. Questo approccio rivoluzionario sta cambiando il volto del settore, contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio globale e a rendere più sostenibile l’intera catena del valore energetico.

Le parole di Stella Li

Alla notizia del premio, Stella Li ha dichiarato: “Sono profondamente onorata di ricevere questo riconoscimento. Questo premio è un tributo ai 110.000 ingegneri di ricerca e sviluppo di BYD, che con il loro lavoro costante ci permettono di portare innovazioni tecnologiche all’avanguardia nei nostri veicoli e soluzioni Super Ibride. Sono felice di contribuire a rendere queste soluzioni sostenibili accessibili a un numero sempre maggiore di consumatori in tutto il mondo.”

Il parere della giuria

Jens Meiners, presidente emerito dei World Car Awards, ha commentato: “Stella Li ha impressionato la giuria per il suo straordinario contributo alla crescita globale di BYD.

La sua visione e intuizione hanno consentito all’azienda di affermarsi rapidamente come leader del settore, influenzando non solo BYD ma l’intera industria automobilistica. Siamo orgogliosi di annunciare Stella Li come World Car Person of the Year 2025.”