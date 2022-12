Su Renault Austral debuttano 4Control Avanced e Muti-Sense Advanced

Sul nuovo SUV Renault Austral debuttano le evoluzioni dei sistemi 4Control e Multi-Sense, che hanno reso le vetture della Losanga più coinvolgenti e dinamiche, che si chiamano 4Control Advanced e Multi-Sense Advanced. Queste tecnologie sono state ottimizzate per permettere al conducente di personalizzare maggiormente le sensazioni di guida e le emozioni che si possono provare una volta seduti al posto di comando.

4Control e Multi-Sense

Il sistema 4Control è contraddistinto da quattro ruote sterzanti, ha debuttato nel 2008 sulla Laguna GT, e offre più agilità e sicurezza alle vetture francesi. In modo concreto, consente alle ruote posteriori di poter sterzare fino a 3,5° in senso contrario rispetto alle ruote anteriori a bassa velocità, concedendo al tempo stesso più tenuta di strada alle alte velocità. Xavier, ingegnere ed Esperto Global Control Telaio, ha pensato bene che questo risultato fosse ottimo ma certamente migliorabile.

Il Multi-Sense, invece, amplifica le sensazioni e le emozioni del conducente quando si trova al volante. Il comportamento del veicolo cambia in funzione di tre modalità: Sport, Eco e Normal. Il sistema Multi-Sense agisce su servosterzo, controllo dinamico della guida e reattività del motore e della trasmissione. Ad esempio, in modalità Sport, lo sterzo è più rigido mentre il motore e la trasmissione sono più reattivi ai comandi. Anche l’atmosfera cambia a bordo della Renault quando si gioca con il Multi-Sense, infatti i colori e le luci dell’abitacolo mutano e, a seconda dei veicoli, può anche avere un impatto sul suono motore.

Un nuovo livello

La gente chiedeva più personalizzazione, più coinvolgimento, per questo motivo Xavier, grande appassionato di Musica e di Star Wars, ha tratto l’ispirazione attingendo direttamente dalle sue grandi passioni. “Stavo lavorando in cucina, quando mi è venuta un’idea pensando a Star Wars. Quando si passa alla velocità della luce, si spinge progressivamente il cursore e la macchina comincia a muoversi progressivamente”, ha ammesso l’ingegnere di Renault. Il frutto di queste riflessioni tra musica e spazio ha portato all’associazione dei sistemi 4Control Advanced e Multi-Sense Advanced su Nuovo Renault Austral, per offrire al conducente un’esperienza di guida estremamente precisa e più personalizzata.

Le evoluzioni di Renault

Per accentuare, o smorzare, le vibrazioni provocate dai settaggi di base del Muti-Sense Advanced, adesso si può ricorrere all’inedita barra di intensità graduata da 1 a 13 disponibile sul touchscreen OpenR, regolando in tempo reale il comportamento dell’auto. Un po’ come si fa con il volume della musica sull’amplificatore, giocando tra i bassi e gli alti. Il livello di manovrabilità e di agilità del nuovo Austral, è mostrato in tempo reale sul display quando si regola l’intensità. Per amalgamarsi a questo sviluppo nelle possibilità di settaggio, le ruote posteriori sono ora capaci di sterzare a bassa velocità fino a 5° con il 4Control Advanced. Un miglioramento di 1,5° rispetto alle precedenti generazioni, che consente di ridurre il diametro di sterzata a 10,1 metri.

Le modifiche meccaniche

Il nuovo retrotreno multilink della piattaforma CMF-C/D offre la possibilità di tenere sotto controllo l’altezza libera dal suolo e l’assetto delle ruote del veicolo. Garantisce in questo modo una perfetta guida dell’assale, controllato dalla seconda innovazione meccanica, un nuovo attuatore a due vie che sostituisce le biellette che esistevano ai tempi di Laguna GT e Talisman.